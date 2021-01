El extraño plumífero de Benetton de 700 euros de Cristina Pedroche

El plumífero de Benetton de 700 euros de Cristina Pedroche es de esas prendas que o te encanta o lo odias. Benetton se ha arriesgado con un diseño innovador, los ositos son los protagonistas de un espectacular abrigo que buscar romper con todos los esquemas en cuanto a las tendencias de plumíferos se refiere. El precio que se diferencia bastante del resto de plumíferos de la marca, por 90 euros tenemos un abrigo convencional, es un indicador de la calidad de esta pieza. Cristina Pedroche es una amante de la moda que no ha dudado en arriesgarse con esta prenda tan original.

Cristina Pedroche lleva el plumífero de Benetton de 700 euros más original

View this post on Instagram A post shared by CristiPedroche🦋 (@cristipedroche)

La imagen de una Cristina Pedroche con el plumífero más original de la colección de Benetton ha dado la vuelta a las redes sociales. La presentadora es una gran amante de la moda y como vemos cada fin de año, no teme arriesgarse. Con su fiel estilista de la mano es de esas personas que busca siempre lo más original para ponerse, puede permitirse cualquier pieza y lucirla con orgullo. Su última publicación en redes sociales ha sido ampliamente comentada. Vemos a la presentadora con una sonrisa de oreja a oreja con un plumífero de ositos.

La descripción del plumífero en la web de Benetton: “Plumífero negro de cuello mao con ositos, cierre de cremallera y bolsillos con cremallera en los laterales. Relleno de pluma auténtica con certificado Responsible Down Standard (RDS), que garantiza que las plumas utilizadas proceden de patos y ocas criados con fines alimentarios respetando los principios del bienestar animal.” Es una muestra más de su calidad, pero no acaba de convencer a las seguidoras de Pedroche que lo ven como una apuesta arriesgada.

Algunos de los comentarios: “El dinero no da el estilo, está claro….” o “Me encanta la cazadora, es muy original pero más me encantas tú” Sus seguidores se dividen ante una prenda que es distinta de todas las que se han llevado o se han visto. Pese a su precio o diseño, este plumífero es uno de los más vendidos de la marca y no es de extrañar si tenemos en cuenta que Benetton ha apostado por una prenda que nadie más es capaz de imitar. Ni la marca por excelencia de los ositos Tous se ha atrevido a disponerlo de esta manera.

Los ositos cubren todo el anorak como si estuvieran luchando para salir de él. Este abrigo o te encanta por los ositos o lo odias al pensar que está hecha para dar mucho volumen al cuerpo. El hecho evidente es que con estas siluetas la forma del cuerpo es distinta. Esconden la figura de la Pedroche, pero a cambio, aportan un confort máximo. Es muy ligero, no pesa nada y el hecho de que sea con plumas naturales le da mucha ligereza a la pieza. Benetton se ha superado en todos los aspectos, llamando la atención de Pedroche, sus estilistas y gran parte de sus seguidoras, divididas por la prenda.

El polémico plumífero está disponible en dorado. Con este color se pueden ver mejor los ositos que con el negro pueden pasar desapercibidos. El precio en dorado es el mismo que en negro, dispone de unos detalles idénticos, pero con la alegría de este tono. Dicen que este color atrae el dinero, pero el primer paso para conseguir atraerlo es desembolsando la misma cantidad que con el negro, los 700 euros que vale.

Hay una versión infantil de colores por 420 euros. Los niños también pueden disfrutar de este diseño, que también sirve si somos de tamaño pequeño. Hasta 14 años, una talla que por medidas es idéntica a una S de algunas tiendas, podemos lucir como la Pedroche. En este caso los ositos son de colores, es aún más original llevar los ositos por todo el plumífero. Lo podemos tener por un precio más reducido, aunque sin renunciar a la calidad de Benetton y a una prenda que está destinada a triunfar en todos los sentidos, llamará la atención en cualquier contexto. Rojo, Azul, Amarillo y Verde, estos ositos son el plumífero más original que ha creado la marca.

Benetton además de la apuesta arriesgada de Cristina Pedroche tiene una gran variedad de plumíferos, no tan originales, pero de la misma calidad. El diseño de cada prenda que llevamos marca nuestra personalidad. Pedroche es una mujer a la que le gusta destacar, viendo este anorak y pudiendo pagar los 700 euros por él, no ha dudado en comprárselo. La pieza ha dividido a sus seguidores y también a los expertos en moda. Los ositos que son un elemento que suele gustar, una marca como Tous vive de ellos y triunfa en todo el mundo, en este caso, no salen demasiado bien parados. Los comentarios no dejan de llegar, demostrando que este plumífero o te encanta o lo odias con todas tus fuerzas.