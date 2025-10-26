Las expertas en moda usan estos 8 tríos de color para combinar su ropa: te va a cambiar la vida

Estos 8 tríos de color para combinar tu ropa nos los descubren las expertas en moda. Sin duda alguna te cambiarán la vida, haciendo más fácil vestirse bien en estos días que tenemos por delante. Será el momento de aprovechar al máximo cada una de las prendas que tenemos en casa. Es importante estar preparados para empezar a cuidar un poco más nuestro armario. Esas prendas de ropa que tenemos en nuestro día a día pueden quedar mucho mejor, si somos capaces de combinarlas correctamente.

Te van a cambiar la vida, sin duda alguna, habrá llegado el momento de apostar claramente por un plus de buenas sensaciones que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Llega un cambio de tendencia que puede acabar siendo el que nos dará más de una sorpresa del todo inesperada en estos días que tenemos por delante. Estaremos muy pendientes de lo que pueda pasar con unas prendas que ahora más que nunca, nos deben durar más de lo que pensábamos.

Te va a cambiar la vida

Saber combinar correctamente la ropa es algo que nos cambiará la vida. Muchas prendas que ahora estamos desechando sin duda alguna, acabarán siendo las que nos acompañarán a partir de ahora, si sabemos con qué mezclarlas correctamente.

Estas prendas que quizás hasta ahora no sabíamos que podríamos tener en este momento, puede acabar siendo una realidad. En especial, si tenemos en consideración algunos cambios que pueden ser los que nos darán más de una sorpresa del todo inesperada.

Es hora de saber qué es lo que puede pasar en estos días que hasta la fecha no habíamos tenido en consideración. Estamos pendientes de unos cambios que podrían llegar en breve y que, sin duda alguna, serán los que nos darán mucho en qué pensar.

Antes de tirar ropa o de no ponérnosla, hay que saber bien cómo combinarla y hacerlo de la mejor forma posible. Son piezas de esas que pueden acabar encajando a la perfección. Por lo que, quizás hasta ahora no hubieras imaginado este cambio de tendencia que puede ser esencial.

Estamos ante una etapa en la que necesitamos hacer que cada euro cuente un poco más, con este tipo de detalles que hasta la fecha no sabíamos.

Estos son los 8 tríos de color que usan las expertas en moda

View this post on Instagram A post shared by Maison Heritage | Classy Chic Styles (@maisonheritage_)

Las expertas en moda no dudan en usar estos 8 tríos de color para conseguir que la ropa encaje a las mil maravillas de una manera que quizás puede llegar a sorprendernos en estos días que hasta la fecha no sabíamos. Los colores son más importantes de lo que nos imaginaríamos en estos días.

Los expertos de Lookiero nos explican en su blog que: «La regla de los 3 colores es una técnica sencilla pero efectiva para combinar colores de manera armoniosa. Esta regla sugiere que debes usar tres colores principales en tu look, distribuyéndolos de manera equilibrada según el principio de 60-30-10».

Siguiendo con la misma explicación: «La regla de los 3 colores se puede relacionar de manera directa con la rueda de colores o círculo cromático, ya que ambas herramientas se basan en la teoría del color para lograr combinaciones armoniosas y equilibradas en los atuendos. El círculo cromático es una representación visual de los colores dispuestos en el espectro de luz. Se organiza en colores primarios (rojo, azul y amarillo), secundarios (verde, naranja y violeta), y terciarios (mezcla de los anteriores). Al utilizar este círculo, puedes aplicar la regla de los 3 colores de diferentes maneras para lograr armonía en tus combinaciones».

Además, de darnos con algunos detalles que pueden ser esenciales a la hora de conseguir aquello que necesitamos en estos días:

Elige una base neutra como blanco, negro, gris, beige o camel para tu prenda 60%. De esta forma, puedes incluir un color vibrante y un color de acento, pero el neutro equilibra todo y da un toque elegante.

Juega con las tonalidades, con colores similares (por ejemplo, diferentes tonos de azul) o con las texturas (como un vaquero azul marino, una blusa satinada azul cielo y un bolso de charol azul). Los accesorios son una forma fácil y rápida de añadir un color de acento. Esto evitará que el look se vea plano y aburrido.

¡Menos es más! Aunque estés jugando con tres colores, no es necesario que todos sean muy brillantes o llamativos. Si uno de los colores es muy intenso (como el rojo o el amarillo), balancea con colores más neutros.

Esta norma y siguiendo con los mismos expertos, nos pueden dar algunos detalles que nos servirán para vestirnos bien en estos días:

60%: El color principal, que cubre la mayor parte de tu look (generalmente el color de la ropa más grande, como los pantalones o la blusa).

30%: El color secundario, que complementa el color principal. Puede ser un tono más oscuro o más claro que el principal (por ejemplo, un abrigo o una falda).

10%: El color de acento, que sirve para resaltar detalles y darle vida a tu look. Normalmente se usa en accesorios como zapatos, bolsos, o joyas.