Las expertas en moda lo confirman: estas botas de Isabel Díaz Ayuso son la mejor opción de la temporada

Isabel Díaz Ayuso es un icono de la moda, sus botas se han convertido en las más demandadas por las expertas de este sector. Disponer de unas buenas botas esta temporada es algo que todos debemos poner en práctica, siendo uno de los básicos que ha acabado siendo nuestro aliado de estilo y de comodidad en unas fechas en las que el ritmo no se detiene. Esta mujer trabajadora en un sector que no es nada fácil, la política, nos hace viajar al pasado.

Las nacidas como ella, a principios de los 80, reconocerán perfectamente este modelo. Es más, seguramente lo pueden tener en casa de sus padres o ya ser uno de los básicos de su día a día. Es un tipo de bota que nunca pasa de moda y lleva muchos años siendo tendencia. Por lo que, si quieres imitar el estilo de Isabel Díaz Ayuso o, simplemente, quieres conseguir las mejores botas posibles para recorrer el mundo, no lo dudes, este tipo de complemento es el que necesitas para estas jornadas que tienes por delante y que pueden ser determinantes.

Lo confirman las expertas en moda

Ha llegado el momento de empezar a preparar el otoño o invierno más duro. Aquel que nos invita a ponernos unas buenas botas que nos acompañarán en numerosas ocasiones y que acabarán siendo la mejor opción posible para unos días de grandes cambios.

Es el momento de ir cómodas. La nieve, la lluvia y el viento, no deben afectarnos, sino todo lo contrario, nos dan fuerza para seguir con una actividad que, gracias a estas botas, nunca se parará. Podemos apostar claramente por algunos detalles que acabarán siendo los que marquen la diferencia.

Un diseño básico e icónico nos está esperando de una manera que quizás hasta ahora no tenías en cuenta. Son días en los que tocará empezar a prepararnos para darlo todo de una forma excepcional. Sin duda alguna, son tiempos de visualizar una serie de cambios que hasta el momento no sabías que podías poner en práctica.

Estas botas con nombre propio son la mejor opción si lo que quieres es lucirte de la mano de una serie de detalles que serán fundamentales y que debes conocer, antes que nada. Descubre las míticas Dr. Martens, son la opción elegida por Isabel Díaz Ayuso para pisar fuerte.

Estas botas de Isabel Díaz Ayuso son la mejor opción

El blog de Dsigno nos presenta estas botas cuya historia hay que conocerla, estamos ante un icono de la moda que debemos tener en cuenta y cuyo origen y características quizás nos sorprenderán en muchos sentidos. Habrá llegado el momento de saber más de estas botas.

Según cuentan estos expertos: «Todo comenzó cuando estaba terminando la Segunda Guerra Mundial y el doctor Klaus Maertens se lesiono el pie esquiando, dándose cuenta que las botas militares eran muy incómodas para su pie lastimado; dedicó mejorarlas con cuero flexible y suelas de aire. Así, fabricó unas botas con suspensión neumática con las suelas con amortiguación de aire, característica propia de las Dr. Martens. El doctor junto a un amigo universitario, el Dr. Herbert Funck emprendieron un negocio de botas en Seeshaupt (Alemania); sorprendentemente la mayoría de las clientas eran amas de casa que quedaron maravilladas con las botas con suelas duraderas y cómodas. Más tarde, abrieron una fábrica en Munich y en 1959, el fabricante británico de zapatos R. Griggs Group Ltd compró los derechos de la patente, dando lugar a que las botas comenzaran a poder fabricarse en Reino Unido. El fabricante británico cambio el nombre comercial llamándose Dr. Martens, añadió la costura amarilla y llamo a las suelas AirWair».

Fueron las botas elegidas en los años 70 y 90 por algunas de las principales celebridades: «Así durante los años 70, el boom de las Dr. Martens llegó gracias al integrante Pete Townshend del grupo británico The Who que fue de los primeros famosos en llevarlas. Luego les seguiría estrellas del rock y punk como The Cash o Sex Pistols. Las botas se convertirían en señal de identidad del movimiento punk de la época. Más tarde durante los 90, las Dr. Martens volvieron a ser muy populares, gracias al movimiento grunge pero esta vez en Seattle (Estados Unidos). Y artistas como Nirvana o Pearl Jam las llevaba, esto hizo que muchos jóvenes quisieran llevar estas botas; dando lugar a un aumento de sus ventas e incluso se convertirían en unos zapatos de culto, símbolo del movimiento grunge».

Puedes hacerte con el modelo que luce Isabel Díaz Ayuso por poco más de 120 euros, un precio que te asegura tener en tu poder todo un icono de la comodidad y el estilo, hazte con ellas, son el básico que estás buscando.