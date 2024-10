La vida personal de Isabel Díaz Ayuso a través de sus propias palabras

Isabel Díaz Ayuso ocupó la presidencia de la Comunidad de Madrid en 2019. Desde el primer momento llamó la atención por su poder comunicativo, por su forma de expresarse y por su estilismo. Tanto es así que ha llegado a convertirse en una de las ‘musas’ de la diseñadora Vicky Martín Berrocal, ex mujer de Manuel Díaz ‘El Cordobés’. La política del Partido Popular acaba de celebrar su 46 cumpleaños y es un buen momento para hacer un repaso de su faceta más personal.

Isabel Díaz Ayuso ha hablado de su vida privada en ocasiones contadas. En una de sus entrevistas desveló el motivo: no quiere que cuestiones sin importancia ocupen titulares que puedan hacer sombra a su labor en la Comunidad de Madrid. Sin embargo, a veces se ha saltado su norma de oro, pues cada vez hay más gente que quiere saberlo todo sobre ella.

Isabel Díaz Ayuso en ‘100% Únicos’. (Foto: Telecinco)

Durante una intervención en el programa 100 % Únicos, la presidenta habló de su pareja y de su familia. Lo primero que hizo fue dejar claro que tenía una vida «normal», a pesar de que su agenda estaba sujeta a números compromisos políticos. Tiene poco tiempo, pero siempre que puede disfruta de su entorno, de sus amigos y de su compañero sentimental.

¿Qué contó sobre su hermano?

Isabel Díaz Ayuso habló con el corazón en la mano durante su participación en el espacio citado anteriormente. Cuando le preguntaron por su hermano contestó: «Siempre hemos tenido muy buena relación. No hemos tenido peleas en la niñez, con los años nuestra relación es muy buena». Más adelante desveló cómo le había afectado su labor política.

Isabel Díaz Ayuso en el Palacio Real. (Foto: Gtres)

«Le han intentado hacer mucho daño y sí que te podría decir que, desde que yo estoy en política a él le ha ido todo mucho peor. Le han perseguido laboralmente. Lleva 26 años haciendo lo mismo, pero en el momento en el que yo llegué a presidenta le perjudiqué y, a pesar de eso, la relación es muy buena».

Ayuso habló de su padre

La presidenta se sinceró como nunca. Tanto es así que decidió hablar sobre su padre, quien falleció cuando todavía era demasiado joven. «Como hace años que no está conmigo solo tengo buenos recuerdos, pienso que todo lo hacía por mi bien», empezó diciendo.

Posteriormente entró en detalles para que el público entendiera su situación: «Mi padre venía de un entorno en otra época, donde la relación con los padres era diferente. La España de nuestros padres y nuestros abuelos era una España muy recta. Entonces muchas generaciones de niños no heredaron la cercanía, eran vidas muy duras. Eso le hizo siempre ser un hombre que era muy autoexigente, muy melancólico, pero en la balanza pienso que fue un buen padre y eso es lo que me queda».

El aborto que sufrió

Isabel Díaz Ayuso en ‘100% Únicos’. (Foto: Telecinco)

En otro momento Isabel Díaz Ayuso decidió compartir una de las experiencias más duras de su vida: su aborto. Según contó, fue un proceso realmente complicado para ella. «Durante unas pocas semanas fui madre y creo que es una de las cosas más bonitas que me han pasado en la vida. Muy triste porque no sé si sabéis que al final no pude. Lo perdí cuando llevaba 8 semanas».

Este suceso ha dejado una huella imborrable en la política. «No tenía nombre», comenta refiriéndose a su hijo. «Era muy pequeño, pero le llamaba Manolito. Le llamábamos Manolito en casa, teníamos mucha ilusión. Siempre estoy contando el tiempo que llevaría ya conmigo, pienso que le quedarían un par de meses para nacer y que no va ser así. Pero pienso que siempre le voy a tener conmigo. No sé, ya se es madre para siempre».