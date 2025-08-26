Estoy deseando que llegue el frío para estrenar estas chaquetas de Zara: quedan bien con todo look

Con la llegada del otoño 2025, las chaquetas de piel vuelven a posicionarse como una de las piezas clave del armario. Cómodas, elegantes y atemporales, son perfectas para acompañar los looks de entretiempo con estilo y personalidad. Este año, la influencer y tiktoker Marti Duran Sierra (@martiduransierra) ha puesto el foco en tres chaquetas de Zara que no solo destacan por su diseño, sino también por su calidad y versatilidad. Estas piezas combinan abrigo, sofisticación y una estética urbana que encaja tanto en el día a día como en ocasiones más especiales.

La Chaqueta Piel Ante (149 euros), con cuello subido, cierre frontal con cremallera y botones ocultos, puños ajustados, bolsillos laterales y bajo elástico; una prenda de corte funcional y elegante. Le siguen dos modelos de cazadoras: la Cazadora Corta 100% piel botones (99,95 euros) con cuello solapa, bolsillos de vivo y cierre con botones a presión ocultos; y la Cazadora Corta 100% piel cierre cremallera, también con cuello solapa, pero con un aire más moderno gracias a sus bolsillos frontales con cierre de cremallera. Todas están confeccionadas en piel porcina 100% y forradas con materiales como poliéster reciclado o algodón reciclado certificado RCS, el compromiso de Zara con la sostenibilidad sin sacrificar la calidad. Perfectas para lograr looks de entretiempo que se adaptan a diferentes estilos y ocasiones.

Las características de las nuevas chaquetas de Zara

Chaqueta Piel Ante – 149 euros

Esta chaqueta destaca por su acabado en piel de ante 100%, un material noble y suave que aporta un toque lujoso y atemporal. El ante tiene una textura aterciopelada que eleva cualquier look con elegancia discreta. Su diseño es sobrio pero moderno, ideal para quienes buscan una prenda versátil que combine con múltiples estilos.

Detalles de diseño

Cuello subido, que estiliza la silueta y protege del frío.

Mangas largas con acabado en puño, que ofrecen mayor ajuste y comodidad en climas frescos.

Bolsillos laterales discretos, perfectos para llevar lo esencial sin romper la estética de la prenda.

Bajo elástico, que se adapta al cuerpo y favorece una silueta definida.

Cazadora Corta 100% piel – 99,95 euros (con botones)

Esta cazadora tiene un enfoque más clásico y atemporal. Su diseño recuerda a las biket jackets tradicionales, pero con un corte más limpio y refinado que le permite combinarse tanto con prendas casuales como formales. Está confeccionada en piel porcina 100%, lo que garantiza durabilidad, flexibilidad y una textura suave al tacto.

Detalles de diseño

Cuello con solapa estructurada que aporta un aire elegante pero relajado.

Mangas largas que protegen bien del viento y el frío, con caída cómoda y favorecedora.

Bolsillos de vivo en el frente, integrados de forma sutil para mantener un diseño limpio y funcional.

Cierre frontal con botones a presión ocultos, lo que añade un plus de sujeción y estilo minimalista.

Es la elección perfecta para quienes buscan una chaqueta de piel para todos los días, fácil de combinar y con un toque urbano.

Cazadora Corta 100% piel – 99,95 euros (cierre con cremallera)

Este segundo modelo de cazadora corta se diferencia por su diseño más moderno y dinámico, ideal para un público joven o para quienes quieren renovar su estilo con una prenda de impacto. También confeccionada en 100% piel porcina, ofrece estructura y resistencia, con una silueta ceñida que define el cuerpo.

Detalles de diseño

Cuello con solapa amplio y definido, que aporta carácter al look.

Manga larga clásica, con corte limpio y funcional.

Bolsillos frontales con cierre de cremallera, que refuerzan la estética contemporánea y permiten un uso práctico.

Cierre frontal con cremallera metálica de alta calidad, fácil de usar y estéticamente alineado con el resto del diseño.

Ideas de looks para combinar las nuevas chaquetas de Zara

Estas prendas son piezas clave que pueden combinarse con múltiples estilos. Algunas ideas para diferentes ocasiones incluyen

Look casual de día

Chaqueta de piel + jeans rectos.

Camiseta básica blanca o negra.

Zapatillas blancas o botines planos.

Bolso cruzado de tamaño mediano.

Gafas de sol + gorra.

Look elegante de noche

Chaqueta de ante o cazadora con cremallera + vestido midi ajustado.

Botines de tacón o mocasines con plataforma.

Mini bolso estructurado.

Pendientes dorados y maquillaje más marcado.

Look de oficina

Chaqueta + pantalones de sastre o falda midi.

Camisa blanca o blusa satinada.

Zapatos tipo loafers o tacones medios.

Bolso estructurado + abrigo largo opcional.

Consejos para conservar las chaquetas de Zara

Para prolongar la vida útil de estas chaquetas y mantener su apariencia impecable, es importante seguir ciertas recomendaciones: