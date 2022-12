Estos vaqueros push up de Pull&Bear estilizan tu figura por menos de 25 euros

En su nueva colección para esta temporada, Pull&Bear ha lanzado unos vaqueros push up que seguro se convertirán en una de las prendas más deseadas de 2023. Podrías pensar que son unos vaqueros más, pero en cuanto descubras lo bien que quedan, ¡serán los favoritos de tu fondo de armario!

La revolucionaria tecnología puh up realza los glúteos al tiempo que aporta el máximo confort. A través de una serie de tejidos y costuras, consiguen que esta zona del cuerpo resulte más elevada y redondeada a la vista. Estos vaqueros de Pull&Bear son aptos para casi todas las ocasiones.

Los vaqueros push up de Pull&Bear

Confeccionados en 71% algodón, 25% poliéster, 2% viscosa y 2% elastano, son unos vaqueros con diseño de cinco bolsillos, cierre de cremallera y botón y cintura con trabilla. Son estilo pitillo, por lo que permiten potenciar al máximo las curvas y lucir una figura súper femenina.

Para realzar más los glúteos, solo tienes que ponerte los vaqueros push up con unos zapatos o unos botines de tacón. Si buscas un look arreglado pero no demasiado formal para ir a la oficina, quedan genial con una camisa de popelina blanca, un chaleco de punto con escote de pico y un abrigo largo. Te verás muy favorecida si renunciar a la comodidad.

Si por algo se caracterizan los vaqueros es por ser unos pantalones muy versátiles, que puedes llevarlos tanto para ir a hacer la compra como para salir a cenar y a tomar unas copas. Si quieres un look informal, con una sudadera cropped y unas zapatillas de plataforma estarás guapísima y tus piernas se verán infinitas.

Para un look de noche, los vaqueros push up de Pull&Bear quedan genial con una blusa con algún detalle especial, como mangas abullonadas o encaje en el escote, y uno zapatos de tacón con plataforma. Este tipo de zapatos son tendencia esta temporada, asi queno te resultará complicado encontrar unos que encajen con tu estilo.

Sin lugar a dudas, Pull&Bear ha acertado de pleno con estos vaqueros push-up. Estamos convencidas de que se van a convertir en un gran éxito de ventas en las próximas semanas ya que son muy favorecedores y sientan de maravilla a mujeres con todos los tipos de cuerpo.

Están disponibles en la tienda online, y también en establecimientos físicos, por 22,99 euros en una gran selección de tallas, desde la 32 hasta la 46. En la web hay una guía de tallas muy completa para que aciertes.