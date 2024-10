Estos pantalones de Mango son lo más bonitos del momento y tienes que combinarlos con un jersey rojo

Mango tiene los pantalones más bonitos del momento, los puedes combinar con un jersey rojo y seguro que triunfarás. Esta temporada se lleva este tipo de estampado que, aunque te puede hacer pensar que no es para todo el mundo, te ofrece una serie de cualidades que hasta el momento no habías ni imaginado. Mango es una low cost que nos permite conseguir unos looks a la última moda por mucho menos dinero de lo que nos imaginaríamos.

Es el momento de crear prendas y complementos que se acaben convirtiendo en nuestras mejores aliadas de este otoño o invierno. Esta época del año en la que podemos exprimir al máximo este tipo de detalles que son los que marcarán una diferencia significativa. Apostando claramente por unas prendas que nos permitirán lucirnos en estos días que tenemos por delante y que pueden ser fundamentales. Mango tiene los pantalones más destacados que pueden llegar a ser los que marquen un antes y un después. Por lo que, toma nota de la prenda que ya es viral de Mango y que seguro que te conquistará nada más verla.

La prenda viral de Mango es esta

Mango es una de las tiendas low cost española que triunfa en todo el mundo. Podemos conseguir equilibrar un tipo de pieza que se acabará convirtiendo en la básica de nuestro día a día, de la mano de una serie de detalles que seguro que nos acompañarán en estas fechas que tenemos por delante.

Esta cadena de tiendas online o físicas se nos presentan como: «Con raíces en Barcelona, una de las cunas de la industria textil, Mango lleva cuatro décadas mirando al futuro e inspirando al mundo con su pasión por la moda y su estilo de vida. Desde su nacimiento, Mango ha puesto la creatividad y el diseño en el centro de todas sus decisiones, con prendas que buscan la diferenciación con un lenguaje propio. Queremos conocer a nuestros clientes y estar cerca de ellos, con vocación de servicio, personalización y trato cercano. Nuestra marca, presente en todo el mundo, lidera el ritmo de la industria de la moda, innovando con las últimas tecnologías y caminando hacia la sostenibilidad».

Este pantalón es uno de los básicos que no podemos dejar escapar. Una maravillosa opción que seguro que podremos disfrutar en estos días de otoño-invierno que iniciamos.

Mango tiene los pantalones más bonitos del momento

Con un jersey rojo o negro, no importa el color, podrás lucir un estampado de moda que te dará más de una alegría en estos tiempos que corren. Siendo un buen básico que debes empezar a usar en tus looks más especiales. Si estás pensando en apostar por un pantalón de lujo a precio de saldo es este.

Nos remontamos a los orígenes del animal print que según el armario de Zoe: «Los inicios del siglo XX supondrían toda una evolución para el estampado animal, que pasaría a formar parte de la moda femenina. La pionera en atreverse a utilizar las pieles como parte de su vestuario fue la actriz estadounidense Gloria Swanson en los años 20, pero no sería hasta la revolución femenina de los años 40 cuando se consolida como prenda de abrigo para las mujeres de las clases más acomodadas, con la que mostraban su posición y poder adquisitivo. La década de los 50 supuso una vuelta de tuerca para el animal print gracias a Betty Page. La actriz comenzó a utilizar prendas más allá de los abrigos de piel con este tipo de estampados y sus atrevidos estilismos llamaron la atención de los diseñadores. Desde ese momento, toda mujer que quería presumir de elegancia y glamur recurría a los estampados felinos para sus looks y se popularizaron los sombreros, los trajes de baño, los pantalones y los vestidos de leopardo».

Siguiendo con la misma explicación: «Para la llegada de los años 60 el estampado animal ya se había consolidado como un recurso de elegancia y buen gusto. Mucho tuvieron que ver con ello mujeres como Jackie Kennedy, Elisabeth Taylor, Sofía Loren, Grace Kelly, Marilyn Monroe y hasta la mismísima reina Isabel de Inglaterra, que lucían sin pudor sus abrigos de piel y lana de marca con estampado de leopardo como epítome de estilo y sofisticación. Los 70, sin embargo, supondrían la democratización del animal print. Si hasta entonces era terreno exclusivo de las musas de la elegancia, la explosión musical y cultural que había comenzado en los años 60 con la aparición del rock, derivó en las subculturas hippie y punk, que buscaban rebelarse de las convenciones sociales y desafiar lo establecido. Así, tomaron las pieles como elemento de chalecos, accesorios, chaquetas, calzado y pantalones para quitarle su estatus elitista».

Puedes hacerte con una prenda de excepción para rememorar esta historia gracias a Mango, por 39 euros y casi en todas las tallas, pueden ser tuyos.