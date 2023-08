Estilo acampanado y confort máximo: el pantalón de punto calado de Lefties que ya es récord de ventas

Vístete de fiesta y pásalo en grande esta temporada y la que viene. Tenemos el pantalón de punto calado de Lefties que es ideal para salir por la noche.

Lo combinas con cantidad de prendas que están en la misma web y tienda física. Y está de rebajas.

El pantalón de punto calado de Lefties que es récord de ventas

Esta prenda es ligeramente acampanada y por esto nos recuerda a los años 70. Así te sumas a este estilo y eres la reina de la fiesta.

Está confeccionado con poliéster 63%, viscosa 16%, algodón 12%, poliamida 7%, acrílico 2% y el forro es de poliéster 100%. Son materiales que debes tener en cuenta a la hora de cuidar de esta prenda.

Para ser más precisos, desde la web de Lefties recomiendan primero ver la etiqueta y luego no lavar, no usar lejía / blanqueador, planchar máximo 110 º c, sin limpieza en seco y no usar secadora. Debes aplicar tales pasos para que la ropa te pueda durar más en el tiempo.

Con qué combinamos este pantalón

Tienes variedad de prendas que complementan a la perfección con este pantalón negro. Es el caso del top calado con brillo en color crudo y precio de 15,99 euros. Atención al top de punto con flecos y estampado en flores, porque su precio era de 17,99 euros y ahora lo tienes rebajado por 5,99 euros. ¡A por él!

Te llevas también el bolso bandolera en negro a 12,99 euros, además de las gomas de pelo con lazos de precio 4,99 euros, y el fantástico bolso shopper deportivo de 17,99 euros.

Descuento del 70%

Además ahora consigues este pantalón por muy bajo precio ya que está en oferta. Si el precio inicial era de 19,99 euros, luego se rebajó a 9,99 euros y ahora con las segundas rebajas de Lefies te lo llevas por sólo 5,99 euros. Gracias al 70% de descuento sobre su precio.

La talla que queda para este pantalón de rebajas es la S. seguramente en la tienda física puedas tener acceso a más tallas al estar disponibles. Si es la tuya, entonces no pierdas tiempo, y compra ahora la prenda antes de que se agote especialmente dentro de esta web. Sabes que en Lefties siempre encontrarás variedad y mucha ropa a un precio asequible a tu bolsillo.

Hay de todo, desde vestidos, pantalones, zapatillas, sandalias y más, y todavía en rebajas. Así obtienes tales prendas pero siempre a un precio menor y llevas la cuesta de septiembre que vendrá mucho mejor.