Este top asimétrico de Pull&Bear sienta genial: elegante e ideal para una noche de fiesta

La asimetría nos acompaña donde quiera que vamos con prendas estilosas. No es algo de ahora, ya se puso de moda hace años pero vuelve. De manera que este top asimétrico de Pull&Bear nos sacará de un apuro y, sí, sienta genial.

Con el hombro descubierto, puedes escoger este top en dos colores diferentes. ¡Lo tienes ya para tus fiestas de primavera!

Cómo es el top asimétrico de Pull&Bear

Destaca por su acabado drapeado, y también el detalle de la cinta alrededor del cuello. Está confeccionado en 100% poliéster y por esto debes tenerlo en cuenta antes de comprarlo y especialmente de lavarlo.

Protección y mantenimiento para que te dure más

Este top debe cuidarse para que lo tengas durante más tiempo. desde Pull&Bear especifican que debe lavarse a maquina max. 30ºc. centrifugado corto, no usar lejía / blanqueador, planchar maximo 110 º c, no limpieza en seco y no usar secadora. Verás que, si sigues estas especificaciones, entonces lo tendrás más tiempo y siempre impecable.

En dos colores: ¿cuál eliges?

El top se vende en dos colores distintos. Por un lado, en marrón teja siendo realmente original, por sus detalles y diseño, y por que puede combinar con faldas negras, vaqueros en azul, y también con pantalones cargo algo más anchos si lo que queremos es ofrecer ese toque más informal que también sienta bien.

Mientras que el color negro es algo más formal y básico. El que tienes para tus noches primaverales y también en verano, con jeans, faldas de colores y mucho más. es apto para llevar con taconazos pero también con deportivas si te apetece.

Si le sumas complementos, entonces el look es total. Así es factible llevar un bolso negro o bien del mismo color del top, además de zapatos de tacón y de collares o pendientes en dorado o plateado.

Además todo ello lo puedes comprar directamente en la web de Pull&Bear, de manera que tienes el top, otras prendas y complementos sin salir de un mismo lugar, ¡máxima comodidad!

Cuánto vale el top

Está en la web de Pulll&Bear y lo compras por un precio de 17,99 euros, en tallas que van de la M a la XL, el resto se han agotado online pero puedes hacer dos cosas: enviar un mail para que te avisen cuando se reponga tu talla o bien ir a la tienda física donde es posible que también esté la prenda y tu talla. Así de fácil.