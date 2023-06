Este mono con escote es espectacular: la joya blanca de Zara que todas las clientas desean

En su nueva colección para la primavera y el verano, Zara ha lanzado un mono blanco maravilloso, que se ha convertido desde el primer momento en la prenda más deseada del buque insignia de Inditex. De escote recto y con aplicación de capa, es sinónimo de elegancia y buen gusto. Además, gracias a la pernera ancha, es súper cómodo, así que es un mono ideal para esas ocasiones especiales en las que quieres vestir como una auténtica experta en moda sin renunciar al confort.

El nuevo mono blanco de Zara

Confeccionado en 89% poliéster y 11% elastano, es un mono de escote recto. El escote recto es uno de los más favorecedores ya que realza el pecho y crea visualmente una silueta estilizada, definiendo cintura y caderas, alargando el cuello y acentuando la atención en las clavículas.

La pernera ancha no solo es muy cómoda, sino que también sienta estupendamente porque no marca las piernas. Si quieres disimular las caderas o los muslos anchos, ¡este mono es para ti! El blanco es un color que siempre se lleva muchísimo en los meses de buen tiempo, pero esta temporada se ha convertido en el protagonista indiscutible de las colecciones.

Las expertas en moda apuestan por el total white look tanto de día como de noche. Los estilismos en blanco de los pies a la cabeza son tendencia para un resultado fresco, sofisticado y rejuvenecedor. No solo favorece a mujeres de todas las edades, sino que además aporta muchísima luminosidad al rostro, así que crear un efecto fresco y rejuvenedor que no puede gustarnos más.

Para una ocasión especial, como un bautizo o una comunión, puede unirte a esta tendencia combinando el nuevo mono de Zara con unas sandalias de tacón con plataforma en color blanco. Las sandalias de tacón con plataforma son el calzado estrella de la temporada y resultan mucho más cómodas que las clásicas sandalias de tacón de aguja.

Claro que también puedes apostar por el contraste con unas sandalias en alguno de los colores tendencia de la primavera y el verano este 2023, como el rosa, el naranja o el verde. Y, para una ocasión más informal, el mono blanco con escote recto queda genial con unas alpargatas con cuña y tejido denim.

El mono está disponible en la tienda online de Zara por 39,95 euros en un amplio abanico de tallas, desde la XS hasta la XL. En la web también puedes consultar la disponibilidad en tu tienda Zara más cercana.