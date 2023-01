Cuando hay rebajas es el momento de acceder a aquellos descuentos para comprar de forma más económica. Como el bolso Lacoste que pega con todo, tipo bandolera y que ahora está mucho más barato.

Llevas lo imprescindible y se combina con variedad de prendas que también tienes en la misma web. Está en dos colores diferentes. ¿Con cuál te quedas?

El bolso Lacoste que pega con todo

Es el bolso bucket de mujer Lacoste con parche que ofrece cantidad de ventajas para ofrecer lo más nuevos de esta marca.

Descripción y cuidado

Sorprende por muchos detalles como es el estilo deportivo y un diseño contemporáneo: este bolso de cocodrilo ensalzará su look con un toque dinámico.

Como no, lleva el logo en diversos puntos del bolso para que sea mucho más visible. A la hora de saber sobre sus especificaciones, a destacar que sus medidas son 20 × 24 × 14,5 cm, siendo amplio y espacioso, ideal para sus pertenencias.

Lleva asa y correa extraíble para el hombro: llévelo en la mano para un look elegante o colgado del hombro para un estilo más casual. Así es más sencillo y cómodo y lo llevas contigo sea como sea como vayas vestida.

Destaca por el cierre con cordones ajustables, el conocido parche de cocodrilo y coordenadas de la marca. Está en dos tonos diferentes: negro y sinople, aportando distinción en tus salidas.

Con qué nos lo ponemos

Tienes variedad de prendas para llevar con este bolso, pues completas tu look realmente sin salir de la web gracias a las prendas que ofrece.

Por un lado, tenemos el polo de mujer Slim fit con el logo, la camisa de mujer oversize en algodón Oxford, el pantalón blanco en gabardina y muchas prendas más que además ahora también están de rebajas.

El bolso de Lacoste con el 30% de descuento

Esta bandolera es ideal para ir a hacer deporte o bien cuando queremos salir con nuestro vestido de noche.

Si su precio era de 155 euros, lo compras a 108 euros, gracias al descuento del 30% que tienes en este momento. Date prisa porque las rebajas no esperan y están durante un tiempo limitado. Es el caso de este bolso y su descuento porque no estará siempre con esta oferta y hasta puede que no lo veas más en la web. ¡Elígelo ya para tenerlo en casa! Es uno de los accesorios top del momento que no puedes rechazar.