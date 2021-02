Estas son las mejores series para disfrutar de Jason Momoa en estado puro

Jason Momoa es uno de los actores con más seguidores. Además de poseer una belleza exótica que enamora es experto el elegir buenos papeles. Analiza cada guion y escoge aquellos que le garantizan, un reto como actor y además, se asegura una buena calidad en el acabado final. No es un actor de series comerciales, sino más bien de series que están destinadas a triunfar con un buen fondo o trama. En estos días en los que salir es toda una odisea, quedarse en casa es una necesidad, si estás buscando series de calidad y alegrarte un poco la vista con Jason Momoa, toma nota de estas series.

Jason Momoa es el protagonista de estas series de calidad

El actor Jason Momoa es uno de los que está de moda. A sus 41 años, recordaremos las facciones de este hombre de una serie mítica de los 90, ‘Los vigilantes de la playa’. En ella veíamos a un joven que se estaba empezando a hacer un hueco en el mundo de la interpretación, con sus casi dos metros de altura y un físico cuidado en aquellos tiempos no explotaba su lado más ‘salvaje’. El pelo largo y la barba le han dado a Momoa la fama. Una belleza distinta que le ha servido para labrarse una carrera en papeles protagonistas que destacan.

La última gran obra en la que disfrutar de Jason Momoa es una serie de la que poco se habla, pero debería estar entre las más vistas. ‘See’ es el último proyecto en la pequeña pantalla del actor hawaiano. Apple está detrás de esta serie que está destinada a ser uno de los éxitos de este 2021. En un futuro apocalíptico en el que un virus ha acabado con gran parte de la humanidad, quizás la trama nos suele de algo, un grupo de humanos recibe un don. Teniendo en cuenta que a causa del virus, todos han perdido la vista, el nacimiento de dos gemelos que pueden ver, lo cambia todo. Ensayo sobre la ceguera de Saramago ha inspirado series como ésta que tienen un fondo antropológico extraordinario. Un futuro ‘realista’ que te sumerge en la manera de actuar de un ser humano que, aunque pasen mil años nunca cambiará. Momoa cumple con las expectativas y se come la pantalla, un padre que protege a sus hijos y lidera a su tribu hacia un cambio necesario. Una buena serie para un fin de semana de sofá y manta en el que disfrutarás al máximo con una trama que engancha del primer episodio.

‘Juego de Tronos’ es ese clásico que nos redescubrió a Jason Momoa. Khal Drogo es uno de los personajes que ha catapultado la carrera de este actor hasta lo más alto. Si nunca has visto la famosa serie, es el momento de que la busques, si no puedes dejar de verla es normal. Hay un antes y un después de ‘Juego de Tronos’, la trama, los personajes y los giros de un guion que hacían que fuera imposible despegar la vista de la pantalla en todo lo que duraba cada episodio la han convertido en un auténtico básico. Un sábado por la tarde con esa serie pasará volando mientras disfrutas de un espectáculo visual sin precedentes.

‘Frontier’ es una serie de Netflix histórica en la que Jason Momoa es, además, productor. Si te gustan las series originales, te encanta aprender un poco de historia con un ambientación que recuerda la de las películas de vaqueros actualizadas no puedes dejar de verla. Momoa se convierte en un nativo americano en pleno siglo XVIII. El comercio de piel norteamericano con Canadá es el fondo de esta trama muy emocionante en la que podemos disfrutar de la grandeza de una serie de calidad. Un poco de misterio, aventura y la típica lucha del bien contra el mal. Los paisajes de un Canadá al que desearíamos ir, con bosques maravillosos de postal, son el principal aliciente de esta serie. Búscala en Netflix, es de esas series que pasan desapercibidas, pero merece la pena ver.

Con estos títulos puedes disfrutar de unas tardes repletas de todo tipo de acción, ciencia ficción, histórica o fantasía, no se puede pedir nada más. Elige la que más te guste o quizás descubre una pequeña obra de culto. Todo es posible con buenos actores y un guion que destaca por encima de los demás. Si estás buscando una serie en la que invertir el tiempo, si quieres dejar de ver las más comerciales que no te aportan nada o estás cansada de ver siempre lo mismo, anota estas series. Jason Momoa es un actor que quizás hayas descubierto recientemente como el ‘Acuaman’ más admirado o lo sigas desde ‘Juego de Tronos’, lo mejor de sus papeles es que no son los típicos, romper un poco con los moldes nunca viene mal