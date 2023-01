Estas botas cowboy de Pull&Bear son super originales y están tiradas de precio

Gracias a las rebajas puedes obtener prendas y complementos a precios realmente más bajos. Entre las diversas opciones, estas botas cowboy de Pull&Bear son muy originales.

Las verás de color, para llevar en diferentes ocasiones, están de rebajas y las puedes conseguir en un clic.

Así son las botas cowboy de Pull&Bear

Son las botas estilo cowboy de diversos colores, como el azul, que es uno de los que salen en la web. Lleva diversos detalles como piezas en el corte en contraste de color y está acabada en punta.

Para una mayor comodidad, esta bota lleva una plantilla técnica flexible de espuma compuesta de látex, Airfit, que está diseñada para ofrecer mayor confort. Además podrás realizar tu estilo porque la altura del tacón es de 5 cm.

Composición y máximo cuidados

En este caso, la bota está elaborada en 100% poliuretano, 90% poliéster – 10% poliuretano y la suela es de 100% caucho termoplástico.

Entre los cuidados, está no lavar, no usar lejía / blanqueador, no planchar, no limpieza en seco, no usar secadora y no sumergir en agua.

Para más información, desde Pull&Bear nos establecen que el charol/sintetico/tejido debe limpiarse con paño húmedo, mientras que el ante/nobuck/ serraje debe limpiarse con cepillo suave o esponja dura. El cuero se pueden aplicar ceras incoloras o al tono de la piel, mientras que el ante/nobuck/ serraje pueden protegerse con sprays tratantes o repelentes de polvo (hidrofugante para mopas).

Otros botines para comprar

Aprovecha las rebajas porque en la web hay diversidad de prendas y también de accesorios. Es el caso de los diversos botines y botas, y hasta deportivas. Por ejemplo, tienes el botín con plataforma de 35,99 euros; el botín en punta que cuesta 35,99 euros; el botín deportivo con volumen de precio 39,99 euros; las botas de cowboy de piel de precio 79,99 euros; el botín acolchado de 49,99 euros; o el botín de charol con plataforma de 25,99 euros.

Dónde conseguir las botas cowboy

Están en la web de Pull&Bear, que antes tenían un precio de 49,99 euros, y ahora cuestan 35,99 euros, en tallas de la 35 a la 40. Así puedes escoger entre variedad de colores y también tallas.

Desde la web de la tienda puedes comprar las botas directamente y estarán en casa antes de que lo pienses. Es el estreno de la temporada y de este año 2023 que debes tener cuanto antes, especialmente porque está de rebajas.

Así tienes unas botas distintas, y bien originales que llevarás a diario y especialmente en fiestas y eventos.