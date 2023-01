Los mejores clones de las botas UGG para combatir futuras ‘Filomenas’

El invierno ha llegado, y por ende, las bajas temperaturas. No obstante, no hay mejor manera de dar la bienvenida al temporal que con unas prendas de ropa y accesorios adecuados, entre los que destaca especialmente el calzado. Y es que, llevar los pies calientes es un paso clave para conseguir que el resto del cuerpo no se quede frío ni lleguen los temidos resfriados de estas fechas, razón por la que elegir unas buenas botas para esta temporada es primordial.

Teniendo en cuenta que hace precisamente dos años que la Borrasca Filomena azotó prácticamente todos los rincones de España como nunca antes, cogiendo a todos los ciudadanos por sorpresa, la firma Camila’s se ha puesto manos a la obra para que eso no vuelva a ocurrir. Y es que, en esta marca han querido pensar en todos aquellos que quieren tener en sus manos un calzado de la famosa firma australiana UGG y que no se lo pueden permitir, razón por la que han clonado algunos de sus diseños más icónicos por precios que giran entre los 49 y los 59 euros.

En primer lugar, cabe destacar que en la página web de Camila’s cuentan con las famosas botas mini de plataforma de UGG, aunque por un precio mucho menor y en colores que van del negro al gris pasando por el camal. Un must que no puede faltar en tu armario, sobre todo sabiéndose que se trata de un calzado que nunca pasa de moda y que ahora puedes conseguir por una cantidad monetaria bastante asequible que tus pies agradecerán.

Pero estas no son las únicas botas que se han popularizado en los últimos meses. El borreguillo no puede faltar en tu armario, ni mucho menos en tu calzado, motivo por el que la tendencia apres ski es perfecta para el frío invierno y en Camila’s cuentan con los botines de piel y borreguillo Satellite, los cuales cuentan con detalle de cordones cruzados para una mejor sujeción por tan solo de 49 a 59 euros.

Si por otro lado has caído rendido ante la tendencia Gorpcore, tienes varios modelos en la página web de Camila’s que se caracterizan sobre todo por su comodidad. Su última novedad ha sido bautizada como Retro, y se trata de unas botas fabricadas en Nobuc con cordones y suela de goma para llevar los pies siempre calientes y especialmente cómodos por un precio que gira entre los 75 y los 105 euros.

Pero estas no son las únicas opciones que ofrece la sección online de la firma mencionada, ya que cuenta con otras botas que pueden convertirse en tus grandes aliadas de cara a los meses venideros e incluso en las próximas temporadas ya que, pese a ser época de rebajas, es mucho mejor comprar de manera consciente y básicos que puedan servir para cualquier ocasión sin caer en las tendencias.