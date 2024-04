Está siendo un éxito en Zara: el vestido con estampado vichy que se va a agotar en minutos

Hay prendas que brillan por sí solas. Y de paso nos elevan porque transforman nuestro look y nos elevan todavía más. el vestido con estampado vichy de Zara es uno de ellos.

Ya puedes darte prisa en conseguirlo, tanto en tienda física como online, porque se va a agotar en nada, quedan pocas tallas y unidades. ¡A por él!

El vestido con estampado vichy que se va a agotar en minutos

Zara es aquella tienda en la que confiamos nuestro vestuario porque sabemos que no nos va a fallar. Tiene de todo, y diversos estilos que van con nosotros, sea la estación que sea del año.

Si quieres un vestido bien sexy, corto, ajustado y que te haga brillar, lo tienes. Es de tipo vichy, ese estampado que no pasa de moda y que tienes durante años. En este caso, es un vestido que tienes para salir o bien para ir a una terraza de moda durante el verano.

Presenta variedad de detalles que lo hacen único y te gustará. Para empezar hay que destacar que es corto, y esto te hace más potente y sexy en todas las situaciones.

Lleva escote recto realmente vistoso y una falda con tablillas y que acaba en volantes. Lleva tirantes finos elásticos ajustables y todo él va con forro interior combinado a contraste. Se cierra además en la parte lateral con cremallera oculta en costura.

Materiales y máximos cuidados

Este vestido está confeccionado con materiales de calidad que debes tener en cuenta y que usa la mayoría de veces Zara para poder elaborar sus prendas.

En este caso, en exterior lleva 45% poliéster, 23% algodón, 17% viscosa, 10% lino y 5% elastano, con un forro de 100% poliéster.

Cuidados para que el vestido te dure más

Siempre debes cuidar tus prendas para que no se estropeen antes y puedas alargar su vida. en este caso, desde Zara aconsejan que cuidar de tus prendas es cuidar del medio ambiente.

Lava tus prendas sólo cuando sea necesario, a veces es suficiente con ventilarlas. Los procesos de lavado desgastan poco a poco los tejidos, reduciendo los lavados alargamos la vida de nuestras prendas y reducimos el consumo de agua y energía en procesos de cuidado.

Guía para el cuidado de la ropa

Lavar a mano max 30ºC

No usar lejía / blanqueador

Planchar máximo 110ºC

Lim.Seco tetracloroetileno

No usar secadora

Apunta estos consejos más todo lo que ponga en la etiqueta para que no lo laves de forma no apta para este vestido. Además debes mantenerlo como pasarlo un cepillo, dejarlo en el armario colgado de una percha y no repleto o junto a diversos vestidos u otras prendas y siempre en un lugar que sea más bien seco y no húmedo, porque es posible que entonces haya proliferación de diversos bichos en la ropa a causa de esta humedad nada deseada.

Con qué puedo combinar el vestido con estampado vichy

Zara nail polish en diversos colores para tener unas uñas fuertes. El precio es de 6,95 euro y te verás mucho más vestida.

Braguita de encaje de lentejuelas en negro. La tienes en la web de Zara a un precio de 17,95 euros.

Sujetador de encaje de lentejuelas que va a conjunto con la braguita antes vista y que tiene un precio de 19,95 euros, quedan pocas unidades así que date prisa.

Sandalia plana de tejido que tienes para este verano, en especial para ir a la playa o bien a la piscina. El precio es de 22,95 euros.

Mini cesta de lentejuelas, en color beige. Está en la web de Zara y su precio es de 25,95 euros.

Gorro bucket trenzado de contraste y color paja, el que debes tener para este verano. Su precio es de 19,95 euros.

Pañuelo de algodón estampado en varios colores a elegir, con precio de 9,95 euros.

Brazelete de hojas en color dorado y precio de 17,95 euros.

Cuál es el precio del vestido con estampado vichy

Este vestido tan vistoso tiene un precio de 29,95 euros y está en varias tallas pero quedan pocas unidades. Dentro de la tienda online, lo tienes en tallas XS, S, M y XXL y quedan pocas unidades en todas ellas. Si no lo tienes claro, consulta la guía de medidas de Zara.

Puedes tener este vestido dentro de la web y se compra en un clic, o bien en la tienda física donde no sabemos si hay más o menos tallas y cuáles quedan. Por esto lo mejor es que mires online si está disponible en la tienda física y no vayas en balde a la tienda.

Tienes toda la información sobre envíos, devoluciones y muchos otros dentro de la web de Zara. Si te gusta, no tardes nada en obtenerlo porque se agotará en nada y es un vestido realmente elegante y casual a la vez totalmente atemporal.