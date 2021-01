Hoy 13 de enero es el día mundial de la lucha contra depresión. Este enemigo silencioso del que se habla poco y está muy presente en nuestra sociedad ataca a muchas personas cada año. Las enfermedades mentales siguen siendo un gran tabú, al igual que cualquier otra, todos estamos expuestos. No entienden de edades, de género o de circunstancias personales. Estas famosas han hecho más visible una enfermedad tan común como la depresión. Como cualquier otra, acudir a un especialista es vital para poder salir de ella. En su día estas famosas lo hicieron y lo han contado para animar a aquellos en una situación similar a dar el paso.

Las famosas que han reconocido haber sufrido depresión

Lady Gaga es una de las que ha reconocido públicamente sus problemas con la depresión y la ansiedad en el año 2015. La presión por la fama y cómo acabó estando tan pendiente de medios y de críticas casi acaba con su carrera. La creatividad de esta mujer la llevó a un punto de no retorno, gracias a buenos profesionales pudo volver a poner rumbo en su vida. Apreciar su vida como tal y dejar atrás la oscuridad en la que se había sumido.

Demi Lobato llegó a estar ingresada en un centro para poder curarse de un grave episodio de ansiedad y depresión. La actriz y cantante ha tenido que superar muchos baches en el camino, pero con ayuda y determinación ha podido salir de ellos. El primer paso es reconocer que hay un problema para poder ir en busca de solución. En el centro Demi agradeció la tarea de los profesionales de la salud mental que la ayudaron a salir de una situación complicada.

La ex chica Disney y cantante Selena Gómez es otra de las famosas que ha reconocido sufrir depresiones. Esta enfermedad llega sin avisar y aunque desde fuera Selena es una de las mujeres con más seguidores del mundo, por dentro sufre las consecuencias de un mal que no se ve. El tratamiento adecuado ha ayudado a la artista a acabar con esos miedos y sentimientos que la han llevado a ponerse en manos de especialistas.

Miley Cyrus ha necesitado medicación para poder salir de un bache depresivo. Aunque ella siempre se ha manifestado en contra, llegó un momento de su vida en el que tuvo que recurrir a las medicinas. La mente puede necesitar ayuda, además de terapia, se puede necesitar la ayuda de aquellos medicamentos que refuercen la actuación de los profesionales y ayuden a los pacientes en casos más graves como Cyrus.

Catherine Zeta-Jones sufre depresión, ansiedad y además ha tenido que estar ingresada para tratar su trastorno bipolar. Esta gran actriz de Hollywood es una de las que ha ayudado a darle visibilidad a las enfermedades mentales. La vida de cuento de hadas de esta mujer se transformó por completo a ojos de sus seguidores cuando descubrieron que detrás de esta cara sonriente se esconde un mal que muchos también han sufrido. Jones es humana y como el resto no está excepta de ninguna enfermedad.

Kristen Stewart la protagonista de la mítica saga de Crepúsculo, tuvo que hacer frente a varios episodios durante su adolescencia. Desde los 15 hasta los 20 años, la joven tuvo que ponerse en manos de los especialistas. El caso de Stewart no es distinto del de muchas adolescentes que sufren las consecuencias de episodios depresivos. Esta edad es una de las más bonitas que existen, aunque tampoco se libra de una de las pandemias del este siglo, la depresión.

Todo el mundo que ha sufrido una enfermedad de este tipo se encuentra en primer lugar con la incomprensión. No hay un dolor físico, sino que es más emocional, con lo cual resulta más difícil de entender. De igual forma que la búsqueda de una causa en concreto es una enfermedad que no tiene porque tener una única causa, como cualquier otra, depende de varios factores. Antecedentes familiares o una serie de elementos que se suman al azar. Nadie es culpable de tener ninguna enfermedad o está enfermo porque quiere o desea llamar la atención, estos son algunos de los tópicos a los que se enfrentan las personas que sufren depresión.

En estos tiempos de pandemia de coronavirus, enfermedades como la depresión no deben pasar desapercibidas. Necesitan más que nunca el apoyo de los profesionales sanitaros y de aquellos que en algún momento pueden sufrirla. La depresión lleva años entre nosotros, pese a todos los esfuerzos sigue siendo una enfermedad que aún no es visible. Gracias a estas famosas que forman parte de una larga lista ha llegado a ser tema de conversación y quizás ayudado a muchas personas que no se deciden a dar el paso de pedir ayuda. Como todas las enfermedades detectarla a tiempo y tratarla puede suponer que la persona que la sufra no reciba sus terribles consecuencias durante tiempo de más.