"Desde que llevo este diseño, todo el mundo me pregunta por mis uñas": el diseño fácil que puedes hacer en casa y parece de salón

El acto de pintarse las uñas se ha convertido en una forma popular de expresión personal y, a lo largo de los años, ha evolucionado para convertirse en una verdadera declaración de estilo. No es solo una cuestión estética, sino también de mantener la elegancia durante todo el año. En septiembre, cuando el verano comienza a ceder paso al otoño, las tendencias en manicura también se transforman. Colores más cálidos, tonos neutros y acabados sofisticados predominan en esta temporada. El diseño de las uñas no solo se vuelven un accesorio clave, sino que son una extensión de nuestra personalidad y nuestra forma de afrontar el cambio de estación.

En septiembre destacan manicuras sencillas pero elegantes, ideales para quienes buscan algo sofisticado y de bajo mantenimiento. Las uñas de jabón y las milky nails son dos de las tendencias en diseño más populares. Las uñas de jabón se caracterizan por su apariencia suave y translúcida, imitando el acabado de una barra de jabón, mientras que las milky nails tienen un toque lechoso, dando a las uñas un acabado natural y brillante. Ambas opciones son ideales para quienes prefieren un estilo elegante pero discreto. Además, los tonos neutros como el beige, el blanco roto y el marrón claro son los colores estrella de esta temporada. Si buscas algo más atrevido, los diseños geométricos y las uñas en tonos metalizados, como dorado o plateado, también están en auge.

Las manicuras y diseño en uñas destacadas para la temporada de otoño

Esta es una estación de transición, donde los colores vivos del verano ceden paso a tonos más suaves y cálidos. Las tendencias en uñas siguen esta misma transformación, ofreciendo una variedad de opciones elegantes y fáciles de llevar. Las manicuras de uñas sencillas han ganado popularidad debido a su elegancia discreta y facilidad de mantenimiento. Si prefieres un estilo más simple pero igualmente estilizado, estas son algunas de las opciones más populares:

Uñas Milky (uñas lechosas)

Son una de las tendencias más populares en otoño. Este acabado suave, cremoso y translúcido da una sensación de naturalidad y frescura. La base de color blanco lechoso resalta la salud y suavidad de las uñas, lo que las convierte en una opción ideal para aquellos que prefieren manicuras discretas pero elegantes.

Uñas de jabón

Han ganado popularidad debido a su acabado translúcido y brillante que recuerda a una barra de jabón. Este estilo es perfecto para quienes buscan algo sencillo pero moderno. Las uñas de jabón tienen un tono ligeramente opaco y se ven frescas, perfectas para el cambio de estación.

Uñas geométricas y minimalistas

Si prefieres algo más moderno, las manicuras minimalistas con toques geométricos están muy de moda. Los diseños sencillos, como líneas finas, puntos pequeños y figuras geométricas en tonos metálicos, ofrecen un estilo moderno y elegante, sin ser demasiado llamativo.

Uñas con colores neutros y cálidos

Los colores neutros como el beige, el gris claro, el marrón y el terracota dominan la temporada. Estos tonos, más cálidos y acogedores, se adaptan a cualquier ocasión y dan un aire de sofisticación a tus manos. Además, los colores tierra, como el marrón y el burdeos, añaden un toque de elegancia ideal para el otoño.

Uñas metalizadas: diseño en uñas

Los acabados metalizados en tonos dorados, plateados o incluso cobre, son perfectos para quienes buscan destacar con algo más llamativo. Estas uñas reflejan la luz, creando un efecto brillante y sofisticado, ideal para eventos especiales.

Uñas french modernizadas

La clásica manicura francesa también se moderniza para el otoño. En lugar de los tradicionales bordes blancos, ahora se utilizan colores metálicos, pasteles o incluso tonos oscuros como el negro o el burdeos.

El paso a paso para lograr una manicura perfecta

Prepara las uñas: empieza por limpiarlas bien, cortándolas a la longitud deseada y dándoles la forma que prefieras (cuadrada, redonda, ovalada).

Exfolia las cutículas: usa un exfoliante para manos o un aceite específico para cutículas para suavizarlas. Luego, empuja suavemente las cutículas hacia atrás.

Aplica una base coat: esto protegerá tus uñas de las manchas y mejorará la adherencia del esmalte. Aplica una capa fina y deja que se seque bien.

Aplica el esmalte: si estás haciendo milky nails o uñas de jabón, aplica una capa fina de esmalte blanco lechoso o transparente. Para un acabado de uñas de jabón, utiliza un esmalte con acabado gel o un top coat brillante.

Lima y perfecciona: si es necesario, lima los bordes para conseguir una forma uniforme.

Aplica el top coat: un buen top coat es esencial para un acabado duradero y brillante. Aplica una capa final y deja secar completamente.

Cuidados para conservar tus uñas saludables