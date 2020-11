Descubre los increíbles beneficios del aceite de menta para el pelo

Cada vez son más las personas que toman conciencia de que cuidar el planeta es tarea y responsabilidad de todos. Por este motivo, la cosmética natural es una tendencia en auge. Su fabricación no genera desechos químicos que afectan a la naturaleza y, además, es muy beneficiosa: sus efectos son duraderos, no obstruye los poros y no produce efectos secundarios. Entre todos los ingredientes naturales disponibles para el cuidado de la piel y el cabello, el aceite de menta es uno de los preferidos. Y es que, son muchos los beneficios del aceite de menta para el pelo.

Beneficios del aceite de menta

El aceite de menta está especialmente indicado para cabellos secos y castigados ya que aporta muchísima hidratación y frescura. Además, es estupendo para aliviar los picores del cuero cabelludo y estimular el flujo sanguíneo.

Uno de los principales beneficios del aceite de menta para el pelo es que aporta muchísima hidratación, así que es un ingrediente orgánico muy recomendado para decir adiós a la sequedad y dar la bienvenida a una melena radiante.

A esto hay que sumar que, al estimular el flujo sanguíneo del cuero cabelludo, es un gran aliado para evitar la caída del cabello y fortalecerlo.

Y, por último, es interesante destacar sus propiedades antiinflamatorias, antimicrobianas y antisépticas.

Cómo hacer aceite de menta en casa de forma sencilla

Lo mejor de todo es que puedes preparar tu propio aceite de menta en casa, de manera rápida y sencilla. Los ingredientes que necesitas son: 400 gramos de menta fresca y 250 miligramos de aceite de almendras.

El primer paso es lavar la menta con abundante agua tibia. Luego, machácala con un mazo de madera hasta que suelte su jugo. A continuación, pon el aceite de almendras en una cacerola a fuego bajo, añade la menta triturada y remueve. Déjala durante 30 minutos con la tapa puesta.

Una vez transcurrido el tiempo, retira del fuego, deja enfriar y cuela. Pon el aceite de menta en una botella de cristal con cierre hermético y deja que repose durante 10 días.

Luego, puedes utilizarlo aplicándolo directamente en el cuero cabelludo con un masaje con movimientos circulares. Debes dejar que actúe durante 15 minutos, y luego aclarar con agua fría. También puedes añadir unas gotas del aceite de menta a tu champú o acondicionador.

Por último, recordar que siempre es mejor no utilizar este aceite natural a diario, porque el cuero cabelludo también debe descansar de vez en cuando. Lo ideal es aplicarlo una o dos veces por semana. En muy poco tiempo empezarás a notar sus enormes beneficios.