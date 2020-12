Viene otro año donde las tendencias cambian y luego hay las que se mantienen al paso del tiempo bien porque se ponen de moda o porque no quieren irse. De cara al año que viene, descubre los cortes de pelo tendencia para 2021, de la mano de los expertos. Si quieres cambiar de look, ves tomando nota.

Los pelos cortos vuelven a ser protagonistas, pero con algo de movimiento, por lo que las melenas midi atrapan a todo tipo de looks y cabezas.

Alberto Sanguino, director de Educación de Llongueras, adelanta cuáles serán los estilos que arrasarán el próximo año: asymmetric bob, midi mullet y pixie curly. Pero hay muchas más que os destacamos para que elijas tu corte preferido.

En general, el experto habla de cortes de pelo tendencia para 2021 que se centran en los cortos en su versión más bob, los cortos crecidos tipo midi y los pixie rizados porque los rizos están de moda nuevamente.

Asymmetric bob

Este estilo ya existía en otras temporadas pero durante 2021 se llevará con un lado más largo que otro, con líneas puras y definidas que enmarcan el rostro liberando el pómulo.

Si eres algo más clásica, también puedes llevar este peinado, pues el profesional explica que está la versión de frontales más largos y la nuca más corta.

Este peinado va perfecto para cabellos lisos y sin volumen y va perfecto si lo que se busca es un look seductor y sexy.

Midi Mullet

Este clásico de los 80 se reinventa. Lo hemos visto en cantantes y actores durante años y en otras décadas y ahora parece que se vuelve llevar, en parte, por esa tendencia unisex que ofrece igualdad entre hombres y mujeres.

Es un peinado atrevido, no nos engañemos y no queda bien a todo el mundo. Miley Cyrus ha apostado por ello, y Úrsula Corberó también, pero no es un peinado solo para jóvenes sino para todas las edades.

Este clásico vuelve, pero de otra forma. Alberto Sanguino, director de Educación de Llongueras, explica que el corte midi mullet mezcla el estilo midi más rockero con el mullet más sofisticado.

Se lleva entonces el flequillo desconectado que libera la mirada, despeja el rostro y lo llena de fuerza. Este corte de peinado, que veremos durante el año que viene es ideal tanto para cabellos lisos y ondulados. Para atrevidas, y si estás buscando un look realmente diferente y quieres estar en tendencia.

Pixie Curly

El corte pixie se mantiene aunque ya lo hemos visto durante varias temporadas. Pero viene algo diferente para inaugurar el 2021. El experto habla de un corte versátil y que nunca pasa de moda y que vamos a ver en cabellos rizados.

¿Cómo es este estilo? Se trata de un estilo con la parte de atrás más corta y los laterales y el flequillo más largos.

Este corte va bien para cabellos rizados y ondulados. Pues es perfecto para un look único y elegante.

Método curly y más

El pelo rizado vuelve a estar de moda. Así que si tus rizos salen y no te gusta demasiado, deja esa manía y siéntete afortunada porque no todo el mundo puede lucirlos de manera natural

Es otra tendencia que veremos este 2021. Cuando hablamos del método curly hair nos referimos al creado por Lorraine Massey en 2011 cuando publicó su libro ‘Curly Girl The Handbook’. En él se definía un método para reavivar los rizos con el fin de mostrarse más definidos, naturales y sin ese frizz que tanto molesta y que destroza el rizo.

Ahora esta tendencia esta teniendo una gran aceptación y ya hay toda una comunidad y movimientos sobre ello. Para tener estos rizos naturales y cada vez más sanos debemos seguir una serie de pasos, que la propia Massey y quienes han seguido este método deben establecer.

Pasa por lavar el cabello con champú sin sulfatos para que el cabello esté más limpio. Aplicar geles en cada uno de los mechones para que el rizo quede más definido. El cabello debe secarse al aire libre.

Peinar el pelo con los dedos para evitar ese efecto frizz que no gusta a nadie y molesta a las chicas curly hair. Este método profesa usar productos naturales sin siliconas, sin cepillos ni nada de calor para tratar este tipo de cabello.

Corte shag

Es otra tendencia que parece seguir a la hora de hablar de peinados para el próximo año 2020. Estamos hablando de un corte que va y viene pero siempre presenta algunas variaciones. Lo podemos ver en flequillos o bien más capeados. En cabellos lisos y también en rizados, algo más largos o bien cortos del todo, es decir que permite mucha más versatilidad que otros peinados y es lo que se busca para cambiar el look.