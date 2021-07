Aunque consigamos coger suficientes días de vacaciones para así cumplir con una de las grandes motivaciones que tenemos a lo largo del año, es posible que cuando llegue el esperado momento no seamos capaces de desconectar de nuestras responsabilidades. Así ahora desconecta por completo este verano con los mejores tips.

A muchas personas les pasa que, durante las vacaciones, piensan en lo que debe estar ocurriendo mientras no estamos, en algo que ha sucedido justo antes de irnos o incluso demasiado pendientes de las líneas de contacto laborales por si hay algún imprevisto que necesitemos conocer.

Si bien no siempre es fácil hacer que ese botón de apagado mental funcione de un día para el otro para realmente olvidarnos del trabajo mientras estamos fuera -e incluso hay quienes piensan que no hay nada de malo en ello pues así a la vuelta no se sienten tan desorientados-, lo cierto es que estar pensando en trabajo cuando estamos de vacaciones es negativo tanto para las personas que están a nuestro alrededor. ¿Quieres evitar esas negativas consecuencias? A continuación te explicamos cómo.

Dedica parte del tiempo a ti mismo

Aunque hay muchas personas que creen que las vacaciones sirven para escapar de la rutina y cuando se van de vacaciones entran en un periodo de descontrol horario, lo mejor para quienes tienen problemas para desconectar del trabajo es, efectivamente, establecer una nueva rutina en la que haya tiempo para todo lo bueno que queremos hacer durante las vacaciones y que nos hará felices.

Si estas acostumbrado a unos horarios muy marcados, perder el control de tu tiempo en vacaciones también podría provocarte nerviosismo ¡y eso es lo que queremos evitar! Así que intenta calmar tu mente (quizás con mindfulness o con algún pasatiempo que te de serenidad) y dedícate como mínimo 15 minutos al día para ti mismo.

Apaga tu móvil y haz una terapia de choque: ¡cambia de aires!

Para calmar tus nervios y vencer el estrés o la ansiedad necesitas salir de tu entorno habitual e ir a algún sitio distinto, así que anímate a hacer actividades nuevas y, por supuesto ¡invita a tus amigos! Así desconecta por completo este verano.

Conversar con ellos seguro que te ayuda a despejar la mente pues seguro que te hablarán sobre temas que no sueles tratar en tu día a día y aconsejarles o incluso reírte un poco será de lo más beneficioso para tu cerebro.

Y sí, lo mejor será que tengas una hora límite para mirar el móvil, algo que no solo mejorará tu rutina de sueño sino que también te ayudará a evitar estar distraído cuando podrías estar disfrutando de tiempo de calidad y desconexión.