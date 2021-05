¿Cansado de tus desayunos de siempre? ¿No sabes que comer para empezar el día sin ingerir un porrón de calorías de golpe? Tenemos la solución. Te proponemos 3 opciones para que comiences tu jornada con la mayor de la energía sin renunciar a cuidarte. Y es que ahora, con la llegada del verano, apetecen ciertos alimentos que nos darán un gran aporte nutricional y serán muy beneficiosos para nuestro organismo. Alimentos como el aguacate, el jamón, cocido o las frutas ácidas adquieren protagonismo. ¡Empezamos!

Tostada con guacamole

Todo un clásico para los desayunos. Durante mucho tiempo hemos ido dando por bueno el mito de que el pan engorda o es nocivo para nuestra salud. No es cierto. En sus justas cantidades es una buenísima fuente de hidratos de carbono, necesarios para nuestra actividad diaria. El buen pan no está hecho con más de 4 ingredientes: agua, harina, sal y levadura. Fíjate en la etiqueta a la hora de comprarlo. A la hora de elegir entre plan blanco e integral, conviene saber que quizás el segundo sea mejor opción ya que la harina utilizada no es refinada y así se salvaguarda una mayor cantidad de minerales, vitaminas y fibra.

Como acompañamiento del pan (tostado o al natural) te proponemos aguacate en forma de guacamole. Esto te aportará ácidos grasos esenciales. Prueba a poner tomate cherry encima o bien un huevo a la plancha con la yema poco hecha. La explosión de sabor no tiene parangón. Otra opción es sustituir el huevo por pavo o jamón serrano.

Yogur natural con cereales y frutos rojos

Este es uno de nuestros desayunos favoritos para comenzar las mañanas de verano. Imagínate en el balcón de una terraza con el mar al fondo mientras le das a tu cuerpo los nutrientes que necesita a primera hora de la mañana. Estos son proteínas, hidratos, grasas saludables, vitaminas, minerales y fibra. Todo contiene un tazón de yogur (o kéfir) natural con frutos rojos (frambuesas, arándanos, grosellas…). Un truco para que sea todavía más refrescante es guardar en el congelador la fruta durante 15-20 minutos antes de prepararlo. ¡Delicioso!

Açai Bowl

Directamente desde la selva húmeda del Amazonas te presentamos el desayuno que ha revolucionado Instagram en los últimos tiempos. Esta baya, rica en nutrientes y antioxidantes, se presenta como una opción ideal para recuperar la energía. Su aporte es tal que puede llegar a reunir más proteínas que un huevo (7,5 gramos aprox.), es rica en ácidos grasos esenciales Omega 3, 6 y 9, además de en Vitaminas A, B Y C. Por si fuera poco, contiene bastantes flavonoides, que protegen al organismo de amenazas dañinas, y mejora la salud cardiovascular.

Una de las que se ha mostrado encantadas con incluir el açai en sus desayunos ha sido Alba Díaz. La hija de Vicky Martín Berrocal explicaba hace unos días en su cuenta de Instagram cómo lo preparaba: «Me preguntasteis un montón por el bol que subí el otro día, que era un bol dentro de un coco con crema de cacahuete encima. Era un bol de açai. Es una fruta morada que es la base del bol. Luego le pones el topping que quieras. Yo le he puesto plátano, fresa, crema de cacahuete y granola. Me acabo de comer una cucharada y no os puedo explicar lo feliz que soy ahora mismo».