El derroche de glamour de Amal Clooney en Venecia: elegancia atemporal y sin excesos

Venecia es una ciudad importante para los Clooney. Fue allí donde la pareja contrajo matrimonio en una de las bodas más recordadas de las últimas décadas y, probablemente, la más espectacular hasta la de Jeff Bezos y Lauren Sánchez hace solamente unas semanas. Ahora, George y Amal han regresado a la ciudad de los canales para asistir a la 82 edición del Festival de Cine de Venecia.

Una cita en la que la esposa del actor ha derrochado elegancia y sofisticación y en la que, como era de esperar, ha acaparado todas las miradas. Más de una década después de darse el sí quiero, la pareja ha deslumbrado tanto sobre la alfombra roja como en otros actos en el marco del desarrollo de este prestigioso festival, el más antiguo del mundo. Se remonta a los años 30.

Amal y George Clooney juntos en Venecia. (Foto: Gtres)

El estilo de Amal Clooney en Venecia

A lo largo de los últimos días, la abogada ha lucido varios diseños que han concentrado la atención de los medios. Su aparición más comentada fue en la alfombra roja con un diseño vintage firmado por Jean-Louis Scherrer en 1995. Un precioso modelo con cuerpo drapeado, botonadura frontal y larga cola en un intenso color buganvilla. El vestido, corto por delante, dejaba a la vista sus torneadas piernas. La mujer de George Clooney lo combinó con unas sandalias de Aquazzura y un clutch metalizado de Jimmy Choo. La melena suelta y el maquillaje marcado fueron el toque definitivo a un estilismo de cine.

Amal y George Clooney juntos en Venecia. (Foto: Gtres)

A su lado, un impecable George Clooney con un clásico esmoquin y muy atento en todo momento a su esposa. La alfombra roja se convirtió en una pasarela de glamour y en un escaparate de complicidad para la pareja.

Sin embargo, aunque ésta ha sido su elección más llamativa, no ha sido la única. Otro de sus mejores estilismos fue el vestido amarillo mantequilla de Balmain que lució a su llegada al Lido. De corte midi, escote halter y cinturón dorado, Amal lo combinó con slingbacks blancos de Prada y un bolso de mano a juego.

Amal y George Clooney juntos en Venecia. (Foto: Gtres)

En su último día en Venecia, la abogada sorprendió con su estilismo más discreto y básico. Amal Clooney apostó por una combinación de pantalón tobillero y cuerpo en color negro, que levantó gracias a unos zapatos de tacón en blanco -los mismos que había llevado a su llegada a la ciudad de los canales-, bolso tipo cesta con asas en tela y una gran pamela de rafia.

Amal y George Clooney juntos en Venecia. (Foto: Gtres)

La esposa de George Clooney llevó también unas grandes gafas de sol y su impresionante melena suelta, ligeramente despeinada. Un look perfecto para decir adiós a unos días en los que sus estilismos se han convertido en uno de los temas más comentados del festival.