Dalo todo en la pista con este vestido charlestone de Pull&Bear a 30 euros

¿Ya vas pensando qué te pondrás en las fiestas de Navidad? Pues las firmas de moda más cercanas ya tienen los modelos de esta temporada. En este caso, ya puedes darlo todo en la pista con este vestido charlestone de Pull&Bear, a muy bien de precio. Porque parece que los años 20 sí vuelven, no te pierdas esta modelazo para brillar.

Es apto para todas las fiestas navideñas, pero también para salir por la noche. Atrevido y con lentejuelas, ya quedan pocas unidades.

El vestido charlestone de Pull&Bear

Hemos encontramos un impresionante vestido corto de lentejuelas con cuello halter, sin mangas y detalle de flecos. Es realmente vistoso y todas lo van a querer. Su precio es 29,99 euros, y está en talla M y L , de la M, según la web, quedan pocas unidades.

Está confeccionado en exterior con 100% poliéster y forro también en 100% poliéster. Debe lavarse a mano con una temperatura de máximo 30ºc, no usar lejía / blanqueador, no planchar, no usar secadora ni tampoco planchar los adornos.

Con este modelo vas a ser la sensación de la fiesta, tenlo por seguro, porque es mágico y vas a brillar gracias a sus diversas lentejuelas.

Pull&Bear proponer llevar este modelo con botas de tacón tipo cowboy o si no de caña alta, mientras que es ideal el bolso mini en lila que también te sugieren para completar este look.

Ya sabes que puedes comprar directamente online para ahorrarte colas y desplazamientos, pues es la mejor manera para adquirir las prendas que quieras con un solo click y al momento. Porque desde la web te aseguras que está disponible. Otra opción es ir a tu tienda más cercana pero esto no es seguro porque puede ser que este vestido tan vistoso ya no esté en la tienda o solo quede una talla.

Por esto, si sabes tu talla, lo mejor es que entres y te hagas con este modelo que va a ser el outfit que van a llevar todas durante las fiestas que se aproximan. De hecho, ya lo hemos visto en las redes, y de igual forma que otras marcas, también el resto dan ya a conocer los mejores vestidos con más glamour y brillos. Es una tónica constante cada temporada para que puedas brillar más y con mayor elegancia.