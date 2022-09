El corsé de Zara para llevar sobre una camisa blanca igual que Rocío Osorno

Hay piezas distintas y bien atrevidas. Y que se han convertido en icono a lo largo de la historia. es el caso del corsé de Zara, ideal para llevar sobre una camisa blanca. O bien sobre blusa, con lo que quieras.

Vas a estar del todo sexy y te lo pones en tus fiestas y eventos para ir siempre más sofisticada.

El corsé de Zara para llevar sobre una camisa blanca

Es el corsé con aros sin copas y hombros descubiertos. Lleva el bajo asimétrico con cierre frontal con ganchos metálicos.

Sus materiales son en exterior, el tejido principal son 74% poliamida · 26% elastano, y en tejido secundario, 90% seda (morera) · 10% elastano. Desde Inditex explican que trabajan con programas de seguimiento para garantizar el cumplimiento de los estándares de seguridad, salud y calidad de todos sus productos.

Además esta prenda está dentro del estándar Green to Wear 2.0, que tiene como objetivo minimizar el impacto ambiental de la producción textil. Para ello han desarrollado el programa The List de Inditex que ayuda a garantizar tanto la limpieza de los procesos productivos como la seguridad y salud de cada una de las prendas que confeccionan.

Con qué nos ponemos el corsé

Esta prenda transparente es perfecta sobre camisetas blancas, pero también negras y en otros colores. además cuando te la pones con blusas entonces vas todavía más elegante en especial cuando toca ir de fiesta. En Zara aconsejan también llevar el corsé de forma informal, por un lado con camisetas blancas, con jeans azules, y sandalias de tacón.

Si bien es una de esas prendas que marcan siempre estilo allá donde vayas, por lo que es ideal con tops, con vestidos y mucho más. Es entonces cuando serás la reina de la fiesta y todos van a querer tu corsé.

Dónde se compra

Pues sepas que no es tan complicado tenerlo. Está en la web de Zara y su precio es de 39,95 euros, siendo una tentación que vas a querer comprar desde ya. Las tallas para esta prenda en la tienda online son ahora de la M, así que si no te das prisa te quedarás sin ella porque no habrá y se agotará; algo bastante normal en prendas que son algo distinto a lo que solemos ver. Sea como sea, debes tenerlo ya y sepas que también se compra en la tienda física por si pasas por alguna de ella pues seguro que tienes una cerca.