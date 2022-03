El corsé tiene una larga historia dentro de la industria de la moda. Esta prenda ha sido importante a la hora de vestir durante varios siglos en Europa y, con el paso del tiempo ha ido evolucionado, tanto en el diseño como en los colores, siendo ahora mucho más actuales. Si bien en el pasado las mujeres y los hombres lo utilizaban para moldear sus cuerpos, ahora es un accesorio más que da un giro de 180 grados a los looks.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rocío Osorno (@rocio0sorno)

Se hizo popular en el siglo XVI y alcanzó su máxima popularidad en la era victoriana. Anteriormente, el corsé se colocaba debajo de los atuendos, pero más tarde también se añadía como prenda exterior.

Firmas de la Alta Costura como Dior, Balmain, Chanel, entre otras no han dudado en crear colecciones que giren en torno a esta pieza que o la amas o la odias. Y no solo el sector del lujo se ha sumado a esta tendencia que está in crescendo, las firmas low cost ponen a nuestra disposición un sinfín de opciones para crear los mejores outfits street style del momento.

Y sino, que se lo digan a Rocío Osorno. La influencer no ha dudado en utilizar el don de combinar prendas arriesgadas con otras que son un fondo de armario. El resultado, como era de esperar ha sido una bomba y ha tenido una gran aceptación por parte de todos aquellos amantes de la moda.

La sevillana ha compartido a través de sus redes sociales varias combinaciones que, desde luego nos van a hacer la vida mucho más fácil a partir de ahora si lo que queremos es apostar por los corsés y unirnos a esta última tendencia que, por el momento, ha venido para quedarse.

Uno de los conjuntos que luce la diseñadora está formado por un vestido de vuelo con mangas abullonadas blanco con un estampado azul. Osorno ha añadido un corsé negro, sin duda una forma diferente y especial de ir abriendo boca para el comienzo de la primavera.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rocío Osorno (@rocio0sorno)

Por otro lado, Rocío Osorno nos ha dado una idea también de cómo llevar un corsé con pantalones. En una de sus fotografías se puede ver un conjunto creado con uno de los colores de la temporada: el rojo. Esta vez, la empresaria ha elegido un pantalón de traje acampanado, una camisa peplum blanca y un corsé rojo. Una apuesta arriesgada y atrevida a partes iguales, pero también glamurosa y elegante. Sea como fuere, esta prenda se ha convertido

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rocío Osorno (@rocio0sorno)

Zara

Por 19,95 euros en Zara puedes encontrar un corsé negro de polipel. Tiene escote de corazón y cierre lateral con cremallera oculta en la zona de la costura. Su referencia es: 1131/976.

Shein

La versión de Shein tiene un precio de 11 euros y si eres clienta puedes aplicar el 15% de descuento. Una maravilla. La tienda online propone un diseño negro con encaje en uno de los hombros.