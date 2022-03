El corpiño de Stradivarius con escote de corazón para ponerte con vaqueros de talle alto

Stradivarius tiene el corpiño con escote de corazón que triunfa esta temporada, es ideal para llevarlo con vaqueros de talle alto. El corpiño es una prenda que estiliza mucho y que hay que saber llevar. La low cost por excelencia en diseño de prendas con un aire juvenil, Stradivarius, lo ha dado todo para ofrecernos un corpiño de los que parecen sacados de una pasarela a un precio muy bajo. Si estás buscando una prenda que destaque tus mejores atributos, toma nota de este corpiño de Stradivarius con escote de corazón.

Este corpiño lo podía haber llevado Madonna en una gira internacional por los escenarios de todo el mundo en los años 80. Es una de esas prendas que destaca nada más verla y no es de extrañar. Si composición, diseño y estilo son lo que marcan la diferencia en todos los sentidos. Stradivarius puede hacer llegar a tu casa una prenda de lujo a precio de escándalo, el corpiño más rompedor y original no espera a un solo clic.

El escote corazón estiliza la figura. Con unos tirantes finos y una parte de arriba que realmente parecerá como recién sacada de una pasarela luciremos tipazo. Si tienes mucho o poco pecho, debes optar por el escote corazón sin miedo. Lo enmarcará de una forma extraordinaria, sacando a la luz la máxima feminidad posible.

Los tirantes aportan seguridad. Si tienes un busto generoso podrás combinar este corpiño con un buen sujetador. Los tirantes son el elemento principal para darle a esta parte de arriba el acabado que necesitamos. Una buena opción para dotar a este corpiño de la seguridad que estamos buscando.

El tul le dará a este top la ligereza que buscamos. Este tejido le dará al corpiño el aspecto de alta gama que buscamos. Suave y elegante, es un material de esos que dejará ver lo mejor de nuestro cuerpo. El tejido y el estampado son el broche de oro de este tipo de prensa que está triunfando en Stradivarius.

Disponible desde la talla XS hasta la XL, no hay excusas que valgan, podemos comprar un corpiño digno de una estrella del pop en Stradivarius por mucho menos de lo que parece. Solo 15,99 euros te costará un corpiño espectacular, no lo dejes escapar se está agotando or momentos de todas las tiendas.