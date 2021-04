¿Conoces las ventajas de hacer un entrenamiento diferente cada día?

Si sueles hacer ejercicio a diario pero a veces te aburres o ves que no avanzas, es que no lo acabas de hacer bien del todo. ¿Sabes que puedes cambiar de hábitos y hacer un entrenamiento diferente cada día? Descubre sus ventajas si todavía no lo sabes.

Y es que cuando entrenamos de forma regular y de manera distinta cada jornada, ganamos porque obtenemos numerosos beneficios para nuestra salud.

“Por lo general, lo ideal es hacer al menos media hora de deporte al día. No obstante, incluso los deportistas de élite descansan un día a la semana”, afirma Alba Genís, responsable de marketing de esta cadena.

Entonces, no te satures, no te autoexijas tanto y aprende a entrenar, pero también a descansar porque es igual de importante que hacer ejercicio.

¿Por qué entrenar de forma diferente cada día?

Mejorar tu condición física

Según Distrito Estudio, practicar distintas actividades te permite mejorar en distintos aspectos de tu condición física. Por ejemplo, la práctica del Bootcamp aporta resistencia, D45 ayuda a mejorar la higiene postural y favorece la tonificación y la pérdida de peso, el yoga es ideal para ganar flexibilidad, etc.

“¿Por qué enfocarnos en obtener beneficios de solo una de estas prácticas, pudiendo combinarlas todas?”, se pregunta Genís.

No nos estancamos

Ya lo hemos dicho. Pues entrenar siempre de la misma forma puede hacer que nos estanquemos y no sigamos hacia adelante. Los expertos nombran que para evitar el estancamiento lo importante es ir variando los tipos de entrenamiento.

Por esto, los entrenadores personales cuentan con un equipo de planificación se encarga de programar entrenamientos variados y efectivos enfocados en garantizar los progresos de todos.

Menos lesiones

Hay más ventajas de variar los entrenamientos cada día. Y es que ello permite prevenir lesiones. Distrito Estudio explica que un entrenamiento muy continuado puede presionar tus articulaciones y cansar tus músculos.

Lo ideal es preparar para cada día entrenamientos distintos pero adaptados a nuestra condición física.

Mayor motivación

Si hemos perdido la motivación en nuestro ejercicio diario, verás que si lo variamos es mucho mejor. Porque aumentamos la motivación de nuevo de cara al entrenamiento y al deporte y esto es bueno a la hora de entrenar para superar nuestra marca y conocer nuevas disciplinas que quizás nos gusten más, pero que no habíamos conocido.

Consejos