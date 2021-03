¿Conoces ice ball, el secreto de belleza de Irina Shayk?

Dicen que el frío es siempre sinónimo de belleza en la piel. Y parece ser verdad. Y si no, que nos lo cuente la modelo Irina Shayk, que usa un utensilio de molde hueco y esférico que se puede llenar de agua o de producto y que se utiliza congelado. Ella asegura que esto despierta instantáneamente la piel, es el ice ball.

Parece ser una nueva tendencia, tal como explican en You Are the princess, que además tienen uno de estos utensilios para que mostremos nuestra piel mucho mejor.

Al parecer, todo ha salido a la luz porque Irina Shayk compartió un vídeo de su rutina de belleza en la red y más allá de la crema, el masajeador y el contorno de ojos que utiliza, reconocía utiliza a diario una bola de hielo a modo de roll-on para cuidar la piel del rostro.

¡Qué frío! Puedes pensar, pero es todo un ritual de belleza, pues ella misma ha manifestado alguna vez que usaba cubitos de hielo siempre que viajaba y notaba la cara algo hinchada.

Es más explica que pone dentro un poco de agua con diferentes ingredientes como camomila o agua de frutas y después lo mete en el congelador. “A la mañana siguiente, te lo pasas por la cara sin olvidar el cuello. Así es como nos despertamos en Rusia, creedme que funciona. Puede que te deje la piel un poco roja, pero no te preocupes, se va con el tiempo”.

Qué beneficios ofrece el frío sobre nuestra piel

¡Pues la vamos a copiar para lucir una piel espléndida! Ya que según la marca, el frío estimula la circulación sanguínea, destensa los músculos faciales, reduce la hinchazón y aporta luminosidad a la piel.

El molde hueco ice ball

La firma tiene este molde hueco y esférico que se puede rellenar con agua o con cualquier otra mezcla.

La firma de belleza tiene Skin-icing ball. “Estas bolas de hielo despiertan instantáneamente la piel. También ayudan a aumentar su elasticidad y a mantener su firmeza. Pueden utilizarse solas con técnicas de masaje, o con productos como sérums e hidratantes, para promover una mejor absorción en la piel”, explica el equipo cosmetológico de la marca.

Realmente es un producto único que nos va a devolver la belleza de nuestra piel, para que los poros, y los puntos negros se vayan y podamos por fin lucir la piel como deseamos. El Skin-icing ball de You Are The Princess solo vale 5,49 euros.