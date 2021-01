Conoce cómo será el calzado más trendy de este 2021

Con el nuevo año llegan las nuevas tendencias y es preciso que las tengas en mente desde enero si quieres triunfar tanto en las rebajas como en tus compras de zapatos durante todo el año. Te damos más señas de cómo será el calzado más trendy de este 2021.

Y es que aun teniendo muy claro que lo que más de moda va a estar este año es la comodidad, hay determinados toques de estilo con los que podremos adornar nuestros pies, que sin duda nos ayudarán a distinguir entre las mujeres con más gusto y conocimiento en moda -que serán las que se arriesguen a hacer suyas las tendencias- y las que simplemente se han acomodado en los básicos que nunca fallan. ¿Estás preparada para ser del primer grupo?

Una mirada al pasado

Aunque es cierto que ha habido muchas décadas que han apostado por tendencias algo incómodas de llevar porque lo que más se valoraba era el esfuerzo de estar perfecta, esta temporada el 2021 recupera dos de los calzados más cómodos del pasado para que podamos pasear con estilo sin preocuparnos de alturas demasiado dolorosas bajo nuestros pies.

Vuelven las Mary Jane (o Merceditas) y las Kitten Heels. Y lo mejor es que no solo ambas son muy femeninas y originales sino que gracias al auge existente de los calcetines de fantasía, parece que si nos animamos, podremos llevar zapatos abiertos de verano cuando todavía hace frío ¡enseñando nuestros mejores calcetines y demostrando que no hay nadie más a la última!

Encadenada al estilo

Elijas los zapatos que elijas (sean stilettos, botas, sneakers o mocasines) si tienen cadenas, seguro que triunfas pues este accesorio metalizado se llevará durante todo el año y lo más importante será su presencia; el tamaño y la ubicación de estas ¡los escoges tu! Tanto si te decantas por unas plateadas como si prefieres las doradas, los colores que mejor combinarán con estas serán tanto el nude como el café e incluso para las más atrevidas, el blanco, el rojo y el verde esmeralda ¡un color que este año, amenaza con triunfar incluso más que el negro!

Como último consejo recuerda los demás accesorios que llevas e intenta coordinarlos con el color de tus cadenas para ir perfecta de pies a cabeza.

Es hora de ponerse firmes

Aunque no sean una novedad de este año, la tendencia que ya empezó hace un par de temporadas está demostrando su potencial y como no podía ser de otra forma, en los próximos meses no pararemos de ver botas militares con plataformas altas pero cómodas, cordones, cremalleras y hebillas, demostrándole al mundo que han llegado para quedarse. Celebra el calzado más trendy.

Y aunque podrían parecer una elección un tanto masculina que irrumpe en un panorama enamorado del estilo Cottagecore, estos zapatos que ya propusieron en su momento marcas como Valentino, Dolce & Gabbana o Salvatore Ferragamo ¡van a reinar por encima de cualquier otro calzado que habite en nuestro armario para ayudarnos a pisar firme este nuevo año!

Para las amantes de las alturas

Aunque sí es cierto que lo que más veremos serán zapatos a ras del suelo, las fans de los tacones también podrán encontrar su forma de expresarse a través del calzado con las últimas tendencias en tacones ¡que no serán para nada discretas!

Lo que se llevará este año son tanto los salones ‘furry’, una excentricidad de lo más divertida que estando fuera de casa nos recordará las comodidades de nuestro hogar, y de la misma manera también podremos ver un auge de las plataformas que nos van a proponer alturas con las que hasta ahora no nos habíamos atrevido ni a soñar, todas ellas también en tejidos originales y detalles creativos como las plumas, las lentejuelas y, para las más discretas ¡el terciopelo!

Siempre deportivas, lo más cómodo

Damos más pistas de cómo será el calzado más trendy de este 2021. Será cómodo y deportivo. Algo de lo que ya estamos acostumbrados este 2020 que hemos dejado atrás. Y esto tiene que ver con las deportivas, de distintos colores, blancas, plateadas, doradas o negras… que las vas a ver de todo tipo y de todas las clases.

Las has visto hasta en la saciedad y has apostado por ellas en muchos momentos del pasado año. Aunque especialmente se llevan para hacer deporte o estar en casa, ya hace tiempo que hay quien las prefiere para combinar con su traje chaqueta con su vestido largo, corto y hasta con faldas de lentejuelas.

Porque la comodidad es lo que se lleva, y en los pies especialmente, en este año que empieza tus zapatillas serán el perfecto aliado para que te sientas mejor tanto en reuniones de empresa como para estar en tu sofá.