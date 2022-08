El conjunto de Primark más retro de camisa y pantalones de color verde por menos de 30 euros

El estilo retro se presenta como una de las grandes tendencias de la temporada en el mundo de la moda, y nosotras ya hemos fichado nuestro conjunto favorito. Es de la nueva colección de Primark y podemos hacernos con él por menos de 30 euros.

Un conjunto de camisa y pantalón muy cómodo y elegante, que podemos ponernos tanto con unas zapatillas para ir a dar un paseo como con unas sandalias de tacón para salir a cenar y tomar unas copas.

El conjunto retro más especial de Primark

El diseño del conjunto es espectacular, en color verde y con estampado de flores en color blanco. Cuando llega el otoño, pensamos que debemos despedirnos de los tonos vivos y alegres y renovar el fondo de armario con prendas oscuras.

Pero no hay ninguna excusa para no crear looks alegres y llenos de vida una vez finaliza el otoño. El conjunto de camisa y pantalón de Primark es estupendo para esta época del año, y nos vamos a sentir muy a gusto con él.

La parte superior es una camisa de cuello de pico y manga larga con cierre de botones. Tiene un precio de 13 euros y, además de que con el pantalón a juego, podemos combinarla de muchas formas distintas.

Para un look diario cómodo y con estilo, tenemos la posibilidad de lucirla como sobrecamisa con un top de color blanco, un pantalón vaquero y unas zapatillas abotinadas.

La parte inferior es un pantalón palazzo con el mismo estampado que la camisa. Este tipo de pantalón se adapta con precisión a cualquier tipo de cuerpo. Si queremos disimular las curvas, este es nuestro imprescindible.

Al ser de talle alto y tejido fluido, el pantalón palazzo disimula las caderas anchas y alarga visualmente la silueta. Su movimiento y ligereza de tela permite mayor movilidad y comodidad. Está a la venta por 14 euros.

Estamos convencidas de que este conjunto de la nueva colección de Primark se va a agotar en cuestión de días en las tiendas de la cadena irlandesa, y nosotras no queremos quedarnos sin él.

La camisa y el pantalón quedan de maravilla con unos mocasines o unas bailarinas. A medida que vaya haciendo más fresco, con unos botines planos o de tacón y un abrigo también combinan estupendamente.

Primark ha acertado de pleno con este conjunto de estilo retro para dar la bienvenida al mes de septiembre. ¡Seguro que es todo un éxito de ventas!