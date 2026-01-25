Compra ahora las sandalias que llevarás todo el verano: modelos de Zara por menos de 25 euros

Hay veranos que se resumen en una sola decisión: qué sandalias vas a ponerte una y otra vez sin pensarlo demasiado. Porque, seamos sinceras, todas buscamos ese par que funcione con vestidos fluidos, vaqueros, trajes de lino, looks de invitada improvisados y planes que empiezan de día y se alargan hasta la noche. Esta temporada, Zara ha dado con la fórmula: diseños versátiles, con un punto tendencia y, lo mejor, con precios que invitan a fichar más de uno.

Del tacón que salva bodas y cenas especiales a los modelos planos que acompañan paseos, terrazas y viajes de última hora, esta selección demuestra que no hace falta complicarse para ir bien calzada todo el verano. Estas son las sandalias que puedes llevar «con todo» y que, además, ahora están por menos de 25 euros.

La sandalia negra que te saca de cualquier apuro

Hay un modelo que nunca falla y esta temporada vuelve en versión rebajada. La sandalia de tacón fino, en efecto acharolado, con tiras cruzadas y pulsera al tobillo, es esa aliada que lo mismo te acompaña a una boda de verano que a una cena improvisada en una terraza.

Sandalia negra de tacón fino. Zara

Su acabado brillante le da un punto sofisticado incluso al vestido más sencillo, y la punta redondeada la hace más cómoda de lo que parece. Antes costaba 35,95 euros y ahora, con una rebaja del 74%, se queda en 9,19 euros. De esas compras que se sienten como un pequeño triunfo personal.

El toque de color que anima cualquier look

Para quienes prefieren salir del negro y apostar por algo más luminoso, la sandalia satinada en naranja es una forma sencilla de dar vida a los conjuntos más neutros. Tiene tiras finas cruzadas, una hebilla metálica con elástico y un tacón kitten que permite llevarla durante horas sin renunciar a la elegancia.

Sandalia de tiras cruzadas efecto satinado naranja. Zara

Funciona igual de bien con un vestido blanco que con unos vaqueros y una camisa amplia, y es perfecta para eventos de día o cenas al aire libre. Con el 60% de descuento, su precio se queda en 11,98 euros, lo que la convierte en una de esas piezas «capricho» que acaban siendo fondo de armario.

El mule para las más atrevidas

Este modelo es para quienes quieren marcar la diferencia sin complicarse. El mule de tacón bajo con tira ancha en efecto engomado a contraste de color tiene ese aire moderno que transforma cualquier look básico en algo especial.

Mule kitten efecto engomado verde. Zara

Con su tacón ancho de 4 centímetros y punta redondeada, es cómodo, fácil de poner y perfecto para combinar con vestidos midi, pantalones amplios o faldas vaporosas. Es el típico zapato que parece difícil, pero una vez lo pruebas, te das cuenta de que pega con todo. Precio: 11,98 euros.

El guiño boho que funciona de día y de noche

Las sandalias de piel con pelo y detalle de tachas tienen ese aire entre bohemio y urbano que queda especialmente bien con prendas de lino, vestidos estampados y conjuntos en tonos tierra.

Sandalia con tachas en piel burdeos. Zara

La tira trasera con hebilla y la posición para el dedo le dan un toque artesanal, mientras que la suela plataforma aporta comodidad para llevarlas durante horas. Son ideales para festivales, escapadas de fin de semana o planes largos que empiezan por la mañana y terminan al atardecer. Su precio: 24,97 euros.