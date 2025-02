¿Cómo vestir como Valeria, Nerea, Carmen y Lola de la serie ‘Valeria’ con prendas de Zara y Stradivarius?

La última temporada de serie ‘Valeria’ inspirada en las novelas de Elísabet Benavent es una realidad en Netflix. Con mucha tristeza y nostalgia los seguidores de la famosa saga de libros despiden la serie que ha sido un auténtico boom en España gracias a una producción que se ha hecho con mucho cariño y cuidado.

Una serie que tiene ciertas similitudes a ‘Sexo en Nueva York’ pero con toques patrios despierta pasiones y tal ha sido su éxito que la última temporada ha sido uno de los estrenos más esperados en la plataforma.

Sus protagonistas, un grupo de amigas formado por Valeria, Nerea, Carmen y Lola, son mujeres muy diferentes que son capaces de inspirar a cualquiera porque sentirse identificada con alguna de ellas no es nada difícil. Tienen problemas comunes como podemos tener nosotras en nuestro día a día y también comparten una amistad como la que todas hemos podido vivir en algún momento de nuestra vida.

Pero esto no es lo único que ha llamado la atención de la serie ‘Valeria’. Los looks de las protagonistas también han sido de lo más comentado a lo largo de estas cuatro temporadas y no es para menos porque cada una con su estilo son pura inspiración y por eso hoy vamos a contarte cómo vestir como las actrices de ‘Valeria’ sin salir de tiendas tan comunes como Zara o Stradivarius.

Vestir como las protagonistas de la serie ‘Valeria’

La influencer Mery Turiel nos enseña en su Instagram a copiar el look de las protagonistas de la serie de Netflix ‘Valeria’. Mery es una fan de saga que conoce muy bien a los personajes, por eso ha creado 4 looks perfectos para imitar a estas cuatro mujeres. Elige tu estilo y empieza a vestirte como Valeria, Nerea, Carmen y Lola.

Copia el look de Valeria de Zara

La protagonista viste con ropa informal, unos vaqueros de tiro alto y una camiseta son su fondo de armario. Con zapatillas y una sencilla coleta no necesita nada más para lidiar con sus pensamientos. Para convertirnos en una auténtica Valeria solo necesitamos pasarnos por alguna de las tiendas low cost de referencia y apostar por estas piezas.

Zara tiene los mejores vaqueros de la temporada de tiro alto. Por poco más de 25 euros podemos hacernos con varios de estos modelos que se adaptarán a nuestro armario. El tono y el estilo dependerán de nuestros gustos, aunque un efecto lavado sin más es siempre uno de los más recurrentes.

Valeria es amante de la sencillez y la comodidad. Zara vende camisetas y jerséis con mucho estilo. Es el caso de esta camiseta con volantes, en busca de un estilo que la protagonista va descubriendo poco a poco. Aunque con zapatillas este look nos quedará bien, con unos taconazos podremos salir a descubrir el mundo. El precio de la camiseta son 9 euros.

Stradivarius: Viste como Carmen por poco dinero

El estilo juvenil de este personaje se plasma con una minifalda y una blusa estampada. Su estilo es un poco retro, pero siempre con ese aire romántico que la caracteriza. Busca complementos pequeños y estilosos.

La falda tipo pareo de Stradivarius de 17 euros es una buena opción para copiar su estilo. Es un básico en color negro que podemos combinar con una gran variedad de prendas de nuestro armario. Quedará siempre bien y podremos llevarla mientras vemos la segunda temporada de la serie.

Una blusa estampada de la misma marca, Stradivarius y el mismo precio, completarán un look retro de lo más elegante. Podemos llevarlo con unos zapatos de tacón, botines o bailarinas a trabajar con un bolso negro o para salir a tomar algo. Es una blusa que siempre quedará bien y estará a la última.

Imita el look de Nerea de Zara

Un traje chaqueta a cuadros con un top negro lencero debajo es lo que necesita una mujer como Carmen. Ideal para una reunión en la oficina y perfecto para salir a tomar algo con sus amigas después del trabajo.

Cambiaremos los cuadros por un precioso traje en pata de gallo de Zara. Su precio es menos de 50 euros y realmente merece la pena, está en color rojo y en negro, es ideal para copiar el estilo de este personaje de una de las series más exitosas de Netflix.

Una blusa con lazo de 25 euros le dará un toque brillante y elegante a un look que podemos lucir este otoño por todo lo alto. Es imposible de disfrutar de estas prendas de Zara pensando en la imagen de las protagonistas de nuestra serie favorita.

Copia el estilo de Lola con Stradivarius

La más sexy de las cuatro, apuesta por prendas que dejen ver su cuerpo. No teme arriesgarse y le encanta que la miren. Mini falda de animal print y top negro con lencería son las prendas que ha elegido Mery Turiel para este personaje. Para esta temporada elegiremos un básico, el vestido lencero que nos convertirá en una Lola en toda regla.

La marca que reina con vestidos lenceros es sin duda alguna Stradivarius. Encontraremos vestidos tirados de precio por muy poco dinero. Desde unos 19 euros nos llevamos a casa una prenda de lujo. Podemos combinarlo con un bolso tipo Chanel para crear el look sexy y profesional que buscamos para el día a día. El bolso cuesta solo 12 euros.

Atrévete a disfrutar de una serie que está destinada a convertirse en una de las más exitosas de la temporada. Netflix apuesta por la calidad de unas novelas que se han convertido en Bestsellers. Si quieres conocer más a estas cuatro mujeres puedes leer los libros de Elísabet Benavent, la creadora de este universo que ha conquistado a medio mundo. Valeria y sus amigas conseguirán hacerte disfrutar de una serie o de unos libros que muestran a mujeres reales.