Como si fueran Adidas: así son las nuevas zapatillas de Stradivarius que enloquecen a sus clientes

Hay diversidad de zapatillas deportivas. Y son tan cómodas que tenemos ganas de ponérnoslas a todas horas. Ahora hemos pillado las nuevas zapatillas de Stradivarius que enloquecen a sus clientes. ¡Nos encantan!

Descubre más sobre ellas porque combinan variedad de colores y las tienes tanto para ir a la oficina, a una cena o bien para pasear.

Las nuevas zapatillas de Stradivarius que enloquecen

Son de mujer y destacan especialmente porque combinan variedad de materiales. Esto las hace distintas, de calidad y 100% llevables a todos lados. Están elaboradas en 60% poliuretano, 40% poliéster y el forro es de 100% poliéster.

Como ves, combina variedad de colores, como es el verde, el blanco y el marrón claro. Hace que directamente te las pongas para hacer algún deporte y también para llevar con tus vaqueros, leggins, faldas y hasta con vestidos para ganar confort a diario.

Aunque no se especifica, llevan una suela con la que ganas algo de altura pero no por ello debe arrastrar con ella. Al revés es siempre técnica y cómoda.

Cuál es el cuidado de estas zapatillas

Se aconsejan no lavar, no usar lejía ni blanqueador, no planchar, no limpiar en seco, y no usar secadora. Lo importante es hacer caso a las especificaciones de la etiqueta y del fabricante.

Versátiles y mágicas

En este caso, tienes unas zapatillas deportivas que sirven para muchas cosas. Desde hacer deporte, como fitness o salir a correr pero sin mucha intensidad a ser tu zapato preferido a la hora de salir de fiesta.

Rebajas en Stradivarius

Ahora toca no solamente hacerte con las zapatillas del momento si no también con las rebajas de Stradivarius donde hay prendas que quedarán a la perfección con estas deportivas.

Es el caso del polo de rayas que ahora está a 9,99 euros, el pantalón de efecto piel en marrón que está a 12,99 euros, los jeans mom fit que está al 50% de descuento con un precio final de 12,99 euros; el jersey de cuello alto de diversos colores que tiene un precio de 12,99 euros.

Cuánto cuestan estas zapatillas

Las tienes directamente para comprar en la web de Stradivarius o bien en sus tiendas físicas. El precio es de 29,99 euros y las tallas que quedan en este momento son la 38 y la 39. Puedes ver si en la tienda física entonces está la talla que buscas. Pero son unas de las más demandadas por su diseño y precio.