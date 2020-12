¿Cómo crecer como persona? Aquí algunas claves para hacerlo este 2021

El mindfulness, el crecimiento personal, la meditación… parece que en estos años hay más recursos para trabajar nuestra mente, y es que dicen que con la pandemia, todos sufrimos un poquito más y debemos cuidarnos por dentro, por fuera y a nivel psicológico. ¿Cómo crecer como persona este 2021?

Ante la llegada de un nuevo año son muchos los propósitos que nos fijamos. Y establecemos un plan para crecer de forma personal. Porque ello nos dará las herramientas para enfrentarnos con mayor seguridad en nuestra vida tanto personal como profesional.

Establecer un plan

Una de las cosas que se suelen hacer para crecer como persona es apuntar un plan de crecimiento personal. Lo podemos hacer con ayuda de un psicólogo si tenemos un problema que queremos paliar o de un coach que nos dirige si estamos algo perdidos.

Objetivos a cumplir

Este plan debe llevar implícitos una serie de objetivos a cumplir. En este caso son personales porque se trata de crecer, de sentirnos bien con nosotros mismos, de ganar seguridad, de enfrentarnos a los problemas, etc. para esto hay que marcarse objetivos e ir cumpliéndolos.

Positivismo

No podemos crecer personalmente si vamos a empezar ya con el punto de mira en la negatividad y pensando en que no vamos a ser capaces de cumplir aquello que nos fijamos. Así necesitamos importantes cargas de positivismo porque en esto se basa este crecimiento.

¿Qué cosas nos hacen sentir bien?

Para dar valor a nuestro yo debemos ir construyendo una serie de mensajes que nos hacen estar mejor con nosotros mismos y con los demás. Una de las cosas que se pueden hacer es definir qué nos hacen sentir bien (qué nos relaja, qué nos hace estar felices…) para ir repitiendo estas acciones en la medida que se pueda.

Por ejemplo, leer, o hacer deporte, cocinar, etc. hay miles de ideas y de acciones que nos permiten encontrarnos mejor cada día con nosotros mismos. Por el trabajo, a veces no somos capaces de sacar tiempo para realizarlo, así que tales tareas se destinan al fin de semana. Pero se trata de emplear un rato cada día a ello. Hay personas que se levantan antes y entonces emplean su primera media hora del día para ello.

¿Qué cosas no debo hacer?

Hay que marcarse objetivos, definir qué nos hace mejor personas, qué cosas nos hacen sentir bien y también identificar todo aquello que no debemos hacer porque no es bueno para nosotros.

Por ejemplo, dejar de lado la irritabilidad, no contestar a los demás, no quejarse a la mínima de cambio.

Tener un diario o una libreta

Es importante apuntar en un diario o en una libreta aquellos sentimientos que tenemos en nuestra cabeza, nuestros logros, lo que queremos conseguir, porque así lo estamos plasmando en un papel y se hace importante.

Recompensas

Este tipo de táctica es genial para motivarnos y seguir adelante. Suele usarse para prácticamente todos los propósitos que nos fijemos para el año nuevo. Si nos recompensamos y nos premiamos por diferentes logros pensaremos que estamos más cerca de conseguir las metas que nos hemos establecido.

Herramientas: meditación

Para crecer como persona debemos buscar herramientas que te ayuden a ello. La meditación es una de ellas. Pero como todo en esta vida hay que ser constante. No vale meditar un día y a la semana siguiente no. Es todo un aprendizaje que se hace practicando.

Ganar en confianza

Sí es una acción que debe estar dentro de nuestro plan de crecimiento. Confiar en uno mismo es lo más importante para lograr los objetivos. Somos especiales, nadie puede con nosotros, podemos ser mejores y lo sabemos. Y con esta actitud entonces podemos lograr todo aquello que nos propongamos.

Vivir el presente

Si algo nos está dejando esta pandemia es que no hay que realizar planes a medio y largo plazo. No sabemos qué nos depara la vida, por esto, lo más sensato en los tiempos actuales es vivir el presente. Y hacerlo exprimiendo cada segundo. Deja el pasado, porque no es importante en este momento y el futuro es incierto. Así que todo lo que tenemos es el presente, hay que focalizarnos en el ahora.

A sonreír

Para intentar ser mejores habrá que hacer cosas que quizás no hacíamos tanto antes de pensar en este objetivo para 2021. ¿Y si sonríes más? Intenta hacerlo varias veces al día y verás cómo la cosa cambia. Además si lo vas practicando a medida que pasen los días esto se hará de forma inconsciente y ni te darás cuenta de que sonreirás mucho más en general y especialmente a los demás.

Aprender de los errores

Nadie dice que seamos perfectos. Aprender de los errores es algo que debemos hacer para crecer, hay que identificarlos y no volver a cometerlos. Los errores y el aprendizaje son parte de nuestro crecimiento.