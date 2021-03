En la madrugada del domingo 28 de marzo debemos adelantar una hora los relojes. Esto provoca una serie de cambios físicos y psíquicos que solventar para poder adaptarnos a este nuevo horario donde los días son más largos. ¿Cómo afecta el cambio de hora en nuestra piel? ¿Qué podemos hacer para ponerle remedio?

Veamos las principales consecuencias de este cambio de hora en nuestro físico, según expertos.

Al parecer, el organismo puede tardar hasta diez días en reajustarse, y la piel y el cabello también deben hacer un esfuerzo extra para adaptarse al aumento de luz solar.

Cuidado con las ojeras

Como consecuencia de dormir menos, no solo este día si no sucesivos, aparecen aquellas ojeras que tan poco nos gustan. Y es que “Se duerme una hora menos, y la mirada es la primera en mostrar las consecuencias. Y justo en el peor momento, cuando somos conscientes de que la mirada es ahora el centro de atención. Minimizar bolsas y ojeras debe ser el objetivo cosmético No 1”, explica Sonia Márquez, directora de comunicación de + Farma Dorsch.

Inflamación cutánea

Otra de las consecuencias de la afección del cambio de hora en nuestra piel, es que, y según nombra Paola Gugliotta, fundadora de Sepai, cuando uno duerme menos se activan las citoquinas proin amatorias IL33, y estas se implican directamente en varios procesos siológicos como una mayor acidez y un debilitamiento de la barrera cutánea, y claro tenemos inflamación cutánea.

Más sequedad y picor

La piel se estresa, de igual forma que lo hace todo nuestro cuerpo, interior y exterior, y también nuestra psique.

En el caso de la piel, se observa una mayor sequedad, irritación, picor, tiranteces. ¿Qué debemos hacer? “Conviene fortalecerla con tratamientos calmantes que al mismo tiempo hidraten intensamente”, según Begoña Gómez, experta en tratamiento de Yves Rocher.

Menos firmeza

Si, por culpa del cambio de hora, del cambio de estación por la primavera… la piel sufre un poco y dormimos peor durante los primeros días y la falta de sueño tiene un impacto negativo en la piel, ya que provoca deshidratación y falta de elasticidad, tal como nombra el experto Pedro Catalá, cosmetólogo, doctor en Farmacia y fundador de Twelve Beauty.

¿Qué debemos hacer?

Descansar más horas

Veremos como durante la primavera tenemos mucho más sueño, es la astenia primaveral. Por ello es importante dormir las horas adecuadas y el fin de semana darte una siesta para recuperar el sueño algo perdido.

Cosmética flash

Otra de las cosas que podemos hacer si tenemos algo de mala cara por haber dormido menos es aplicar la mejor cosmética. Por ejemplo la flash, de acción inmediata y que normalmente suele venir en ampollas para dar una mejor imagen.

Así necesitamos vitaminas, fórmulas calmantes, cremas que activen nuestra regeneración y aquellas mascarillas para hidratar. Y no te olvides del contorno de ojos de acción anti-ojeras y bolsas.