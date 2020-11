Si deseas que tu color de pelo se vea más claro y brillante, puedes pensar en decolorarlo y aclararlo. Pero este es un proceso bastante complejo y si no tienes a nadie que te ayude, quizás sea mejor acudir a un profesional, o también puedes intentar aclarar el pelo de una forma natural y sin dañarlo, a través de los consejos que te ofrecemos a continuación.

Cómo aclarar el color del pelo sin dañarlo

Un poco de luz y algunos reflejos pueden hacer que tu apariencia sea no solo más brillante, sino también que le des algo de «vida» al pelo en otoño e invierno. Sin embargo, aclarar el cabello es un proceso químico bastante complejo que requiere un alto nivel de habilidad. ¿Por qué? Pues porque se debe usar un ingrediente alcalino (a menudo amoníaco) para abrir la cutícula, la capa más externa del mechón de cabello. Esto permite que el aclarador entre en el cabello y haga su trabajo, de modo que puedas llevar el pelo claro tal y como deseas.

En este punto, el decolorante que uses descompone el pigmento de tu cabello para que la luz se refleje a través de él y el color de tinte que apliques después (que suele ser el rubio) se fije bien. A partir de lo señalado, debes saber que cualquier químico decolorante que apliques sobre el pelo puede romper entre un 15 y un 20% de los enlaces de proteínas disulfuro del cabello. Dado que tu cabello está compuesto en un 80% de proteínas, este paso no se puede realizar sin saber cómo combatir esta pérdida de proteínas. De hecho, aquí es donde puedes dañar tu cabello.

Lo ideal es contar con un estilista profesional , pero si quieres hacerlo en casa, no tienes que mezclar tú mismo productos químicos, pensando que eres un gran peluquero. Así que lo mejor que puedes hacer, que si te compras un kit para aclarar el pelo debes seguir todas las instrucciones del paquete como se indiquen respetando los tiempos de colocación. Otra cosa importante que debes hacer cuando hayas terminado de decolorar el pelo es aplicar una mascarilla hidratante para sellar las cutículas y asegurarte de que el cabello no se seque y no pierda las proteínas de las que te hemos hablado anteriormente. Solo así podrás luego además aplicar el tinte rubio que desees y que se vea bonito y además hidratado.

Mascarilla de miel y canela para aclarar el cabello

Y en el caso de que desees aclarar el pelo con una solución que sea 100% natural, nada como hacer una mezcla de miel y canela, dos ingredientes que juntos pueden hacer que suceda algo mágico ya que las trazas de peróxido de hidrógeno en la miel son activadas por la canela, y cuando la mascarilla se aplica a tu cabello el tiempo suficiente, puedes llegar a aplicar el pelo hasta dos tonos. De este modo te aconsejamos crear una mascarilla combinando 2 cucharadas de miel, 1 cucharada de canela y 1 cucharada de aceite de oliva (para una hidratación adicional). Si está muy espeso, agrega un poco de acondicionador. Debes aplicarlo en tu cabello durante 4 horas y después lavar como de costumbre. Comprobarás poco a poco y si aplicas la mascarilla cada semana, que tu pelo se va aclarando de forma natural.

Por otro lado, existe el remedio de lavar el pelo con manzanilla a diario. Un «truco» que se conoce desde siempre y que resulta también efectivo para aclarar el pelo de forma natural. Puedes hacer una infusión con dos sobres de manzanilla y mezclar esta con el champú. Notarás como lavado tras lavado y de forma progresiva el pelo se va aclarando.