Dale color a tus manos: 5 esmaltes de uñas con los que vas a triunfar

Con los labios en un segundo plano debido al uso de las mascarillas, los pintalabios han pasado a convertirse en un producto utilizado únicamente para ocasiones especiales en las que la mascarilla no está presente. Ahora, los grandes protagonistas son los ojos y las cejas, aunque no los únicos. Ahora más que nunca las manos tienen una importancia especial, no solo porque hay que tener una higiene muy cuidadosa en ellas, sino porque también son una parte del cuerpo que está muy a la vista y que, por supuesto, hay que cuidar con mimo.

Las cremas y los jabones son muy importantes, pero no hay que olvidarse del lado beauty. Los pintauñas son uno de esos productos que todas las mujeres -y cada vez más hombres- tienen en su neceser y es que solo hacen falta unos minutos y un poco de pericia para dar un toque de color al look. Mientras muchas personas apuestan por utilizar un esmalte que combine con su estilismo, otras tantas son fieles seguidoras de las tendencias. Si ese es tu caso, no puedes dejar de leer pues te mostramos algunos de los colores que triunfarán en las próximas semanas.

Si los burdeos son una apuesta segura para el invierno, con la llegada de los días más soleados apetecen colores más vivos como, por ejemplo, el coral. La firma Essie, la favorita de la reina Isabel, tiene entre su gran colección un color que aporta un toque de luz. Se trata del color ‘signature smile’, con un acabado de efecto gel que puede durar hasta 12 días en todo su esplendor. Para que su aplicación perfecta solo es necesario aplicar dos capas y, tras su secado, una tercera de un top coat para esmaltes de gel.

La misma firma tiene también un esmalte en azul bebé perfecto para las fanáticas de este color tan bonito. Al ser bastante claro, es perfecto para citas de día y pega prácticamente con cualquier look. Su precio es de 11,99 euros y se llama ‘Saltwater Happy’.

No todo son colores brillantes, la firma OPI ha lanzado una colección exclusiva con algo muy interesante, un brillo nacarado de lo más favorecedor. Está disponible en seis tonos, rosa, azul, verde, morado y dos en champagne y cuestan unos 15 euros.

Pero si lo que buscas es algo más intenso, entonces el tuyo es este esmalte de Constance Carroll Pro en un amarillo muy atrevido y llamativo. Se trata del modelo ‘Hybrid Color gel’ y una de sus grandes ventajas es que harán destacar a las manos más morenas. Lo mejor de todo es su precio, ya que ha pasado de 4,95 euros a unos asequibles 2,48.

Para terminar un rosa. El tono más demandando para las uñas -con perdón del rojo- y es que gracias a su gran paleta cromática los hay para todos los gustos. Este es de la Nailberry y es el modelo L’Oxygene, con una base más oscura y perfecto para looks de día y de noche. Su precio de normal es de 16,45 euros.