Cinco prendas de rebajas que tienes que fichar antes de que se agoten

Las rebajas llevan un mes en las tiendas, pero es ahora el momento perfecto para comprar, ya que han hecho una baja de precios considerables. Podemos aprovechar para coger esa prenda que tanto nos gusta o aquel calzado que nos enamoró. Hemos hecho una selección de cinco productos básicos que querrás añadir de manera inmediara en tu lista de deseos. ¿Empezamos?

Plumífero

Los plumas en temporada suelen oscilar a partir de los 30 euros, dependiendo de la marca, pues incluso pueden llegar a costar mucho más. Ahora, Pull & Bear ha rebajado uno ideal que, además, combina con todos los colores. Sin duda, es un fondo de armario que necesitamos, pues es un diseño que no pasará de moda.

Se trata de un plumífero en color marrón chocolate con capucha amplia, cremallera central que va desde la talla XS hasta la XL y su precio es de 15, 99 euros. Se puede encontrar tanto en tiendas físicas como a través de su página web.

Bolso negro

Por su puesto, en nuestro vestidor no puede faltar más de un bolso negro. Son versátiles, nos sacan de cualquier apuro y los podemos lucir en cualquier temporada, ya sea verano o invierno. Un must have en toda regla. Zara ha rebajado un diseño perfecto para cualquier ocasión.

Es un bolso de hombro con cuerpo efecto estampado animal. Interior forrado con bolsillo. Asa de hombro de cadena metálica. Cierre mediante solapa con imán cuyas medidas son: Alto x Ancho x Fondo: 13 x 20 x 4,7 cm. ¿Su precio?: 9,99 euros.

Falda midi satinada

El tejido de satén ha venido para quedarse. Es elegante y glamuroso a partes iguales. Mango tiene un diseño por 22,99 en color beige ideal para esos planes más formales.

Si es verano con un crop top quedará ideal y en el caso de que sea la temporada de invierno podemos combinarla con unas botas o sneakers y un jersey. Y ¡voilá! un look al más puro estilo Sexo en Nueva York.

Short fluido

Si eres de las que prepara su cesta de verano antes de tiempo también hemos encontrado una prenda ideal que será una de la que más nos pongamos en los próximos meses. Son unos pantalones fluidos en un azul bebé de Stradivarius perfectos para esos días todoterreno. Aunque lo más llamativo es lo que cuesta, porque por 5,99 euros pueden ser tuyos.

Botas militares

Shein, plataforma online que tiene durante todo el año precios low cost, también rebaja algunos de sus productos de manera puntual. Buceando por su página web hemos dado con un calzado que lleva siendo tendencia ya varios años. Son las botas estilo militar. En concreto, el modelo de la fotografía inferior cuestan tan solo 15,00 y son un básico de invierno que podemos lucir tanto en momentos más casual como cuando nos arreglemos un poco más.

Estas, cuentan también, con una platataforma y el modo para atarlas es mediante unos cordones. ¿Con qué prenda te quedas?