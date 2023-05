Estos son los imprescindibles para sobrevivir a los festivales de verano

Ya está aquí la temporada de festivales y, como no todo el mundo se puede permitir alojarse en un Glamping que cuente con todas las comodidades, desde Look te damos los imprescindibles para sobrevivir al ritmo de la música. Ya sea en el norte o en el sur, hay básicos que no pueden faltar en tu mochila de aventurero.

Para sobrevivir

Además de pasártelo en grande como si fuera el último verano de tu vida, también tienes que sacar tiempo del día para descansar en buenas condiciones. Es por ello que hace falta, para empezar, una tienda de campaña. En Decathlon están las mejor valoradas y, tirando de contactos festivaleros, desde Look podemos asegurar que el modelo Arpenaz 4 de Quechua es ideal y resiste muchos años (y su precio ronda los 90 euros).

Un conjunto de silla, mesa y nevera portátil siempre es buena opción para incluir en la lista de festivales. Pero, si hay algo importante por encima de todo lo demás es el colchón hinchable. A pesar de que hay festivales que duran cuatro días, hay otros muchos que alcanzan la semana, por lo que un sitio donde dormir a gusto no es mala opción. Intex tiene varios modelos y el más vendido se encuentra en Amazon.

Para ser moderna y práctica a la vez

La ropa y los accesorios siempre son un quebradero de cabeza en cada viaje. Si ya cuesta hacer una maleta para ir a un hotel, para sobrevivir en un camping es deporte de riesgo. Es por ello que, además de los complementos que quieras incluir para sentirte en Coachella, hay ciertas prendas que son imprescindibles. En primer lugar una (o más) gorras. Ya sea en Asturias o Benidorm, el sol puede ser tu peor enemigo. Además de hidratarte constantemente, también es recomendable cubrirse la cabeza de los rayos del sol. Hoy en día, hay gorras en todas las tiendas de Inditex y en las firmas más en tendencia, de todos los modelos y colores. Eso sí, preferiblemente que no sea negra, al igual que la ropa, ya que atraerá mucho más el sol y, por ende, el calor.

Como segundo accesorio top y cómodo, están las riñoneras. El concepto de este tipo de bolso únicamente para hippies ha quedado en el pasado, ahora hay miles de modelos para ser la reina de la pista. La marca Eastpak es una de las más conocidas, pero hay muchísimos modelos low cost en todas las tiendas, incluso en Shein. Además, no se te pueden olvidar las gafas de sol, donde Multiópticas se lleva la palma. Esta firma óptica cuenta con infinidad de modelos en tendencia y por muy buen precio.

En cuanto a ropa, todo lo cómodo que tengas en el fondo del vestidor y, sobre todo, lo que te de igual que se estropee. Al final, estás en un camping y los conciertos se celebran en arena. Eso sí, si también quieres incluir vestidos, faldas y conjuntos, bienvenidos sean. Lo que no se te puede olvidar es el chubasquero, aunque estés en el sur de España, porque nunca sabes lo que puede pasar. Y, no se te pueden olvidar los bikinis, el neceser con todo lo imprescindible, la ropa interior, el cargador del móvil y/o una batería externa y, como no, las ganas de pasarlo en grande.