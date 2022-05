El sello ‘made in Spain’ consolida su presencia en el festival de Coachella

Es innegable que Coachella se ha convertido en uno de los festivales de música más reconocidos a nivel internacional. Durante tres días, decenas de artistas se congregan en el Valle de Coachella del desierto de Colorado en California para dar el pistoletazo de salida al verano a golpe de sus canciones. Una cita que se ha convertido en todo un desfile de influencers y rostros conocidos de todos los rincones del planeta, que no dudan en viajar hasta Estados Unidos para consolidar su postura como creadores de contenido haciendo gala de sus gustos estilísticos.

En esta ocasión, el festival comenzó el pasado viernes, 15 de abril, siendo muchas las celebrities de nuestro país que han saltado el charco para presenciar por primera vez la magia de Coachella en vivo. Todas las miradas estaban puestas en las jóvenes influencers españolas, que con muchas ganas ya adelantaron días antes que estaban organizando todos los preparativos antes de viajar al evento. Abril Cols, Marina Rivers, Marta Díaz o Andrea Palazón fueron algunas de las creadoras de contenido que se dejaron ver por el festival, habiendo creado previamente la máxima expectación posible sobre cuáles serían sus looks escogidos para presenciar las actuaciones de Justin Bieber, Billie Eilish o Karol G, entre otros.

Teniendo en cuenta que en Coachella cobran especial importancia los outfits de los famosos que acuden, muchos de los fans de estas influencers esperaban que ellas se decantaran por atuendos que les dejaran boquiabiertos. Algo que parece no haber sido lo sucedido, ya que los looks de prácticamente todas ellas han sido duramente criticados en redes sociales, siendo muchos los usuarios que no consideran acertadas las elecciones de las jóvenes en una ocasión tan especial como es este festival. En los últimos días, Twitter, Instagram y TikTok se han llenado de ataques hacia algunas de las invitadas por parte de diversas marcas, ya que hay quienes creen que las protagonistas en cuestión han ido con ropa demasiado “normal” para un evento de este calibre, elaborando más bien poco tanto el atuendo, como el maquillaje y el peinado.

En primer lugar, Abril Cols inauguraba su presencia en Coachella con un top negro con flecos y un pantalón de vinilo en color rosa, a los cuales combinó unas extensiones de trenzas a tono para dar más largura a su melena. No obstante, esta última elección no convenció del todo a sus seguidores, algo muy similar a lo que le ocurrió a Andrea Palazón. Esta influencer apostó por un mono con pedrería en su primer día, una prenda que algunos consideraron un tanto abrigada para la temperatura propia de la fecha. No obstante, también hubo otras creadoras de contenido que triunfaron con sus outfits, como es el caso de Clakovi, Carla Di Pinto o Ariadna Tapia.

En un intento por poner paz en medio de la oleada de críticas que estaban generando sus compañeras, Jorge Cyrus protagonizó un post en el que hacía hincapié en el principal objetivo del festival: “Es el mayor festival de música, no de moda”, señalaba: “He visto a gente libre, que no juzga, no critica, fluye, va a su rollo y se pone los outfits más cuadros del mundo, con los que se siente él mismo y no lo que es a gusto de los demás”, defendía.