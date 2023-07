Las camisetas de Barbie que todo el mundo quiere ya están a la venta por menos de 20 euros

La fiebre rosa crece. Nada mejor que tener ya las camisetas de Barbie que todo el mundo quiere. Y las tienes a muy buen precio. ¿Te quedarás si saborear el fenómeno del que todo el mundo habla?

Son de tus marcas favoritas y bien diferentes y variadas. Y te las pones en variedad de ocasiones porque están de moda.

Las camisetas de Barbie que todo el mundo quiere

Tenemos la camiseta oversize licencia Barbie con cuello redondo y manga corta de Stradivarius. Lleva las letras estampado de Barbie en la parte frontal y está disponible en varios colores. Sólo cuesta 15,99 euros y tienes la talla M de la que quedan pocas unidades.

Bershka también se apunta a esta moda y tiene una de las camisetas más coloridas con motivos de la muñeca más famosa. Es la camiseta Barbie manga corta oversize print, que también tiene un precio asequible de 15,99 €, y la obtienes en diversas tallas: de 10 a 12 años, XS, S, M y L. te la pones con tus jeans o bien shorts y tienes todo ello en la misma web para comprar sin tener que salir del mismo lugar.

A un precio irresistible está la camiseta azul con estos motivos de Mango. Es 100% algodón, lleva estampado de palmeras, las letras de la muñeca, diseño crop y recto, y cuello redondo. Además es de destacar que con esta prenda de algodón apoyas nuestra inversión en la misión de Better Cotton. Este tejido es sostenible que sustituye o mezcla Better Cotton con algodón convencional, por lo que podría no contener Better Cotton. Los agricultores asociados reciben apoyo continuos.

Está de rebajas y si antes costaba 15,99 euros, ahora la tienes a 5,99 euros, pero corre porque quedan muy pocas unidades.

Zara ha lanzado una colección especial sobre una de las muñecas más famosas de todos los tiempos. Entre sus prendas, destaca la camiseta Barbie™ Mattel, siendo de cuello redondo y manga corta. Está en dos colores, blanco y rosa, y tiene un precio de 15,95 euros. Debes buscar tu talla, aunque quedan muy poquitas. Tienes esta colección en la tienda online y también en la física.

Y puedes completar la prenda con unos pantalones o sudadera de la misma colección y así vas igual que la protagonista de la película de Barbie.

Ya puedes ir a ver la peli si todavía no has ido, bien vestida de rosa y con las camisetas que marcan tendencia.