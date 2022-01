Es la camisa con más estilo de Mango Outlet y la tienes 17 euros más barata

Si ya has arrasado en las rebajas encontrando básicos atemporales y algún que otro complemento que te ayude a darle un toque distinto a tus outfits, ahora toca centrarse en esas prendas que puede que no destaquen tanto en el expositor ¡pero que sin duda le aportarán una coherencia distintiva y mucha personalidad a tus looks! Es la camisa con más estilo de Mango Outlet.

Como un buen ejemplo de este tipo de prendas, hoy queremos presentarte uno de los diseños que más ha triunfado en las rebajas de Mango del que todavía quedan las últimas tallas para quienes sepan darse prisa.

Está al 30% de descuento, incluye algunos atributos que la convierten en una prenda muy en tendencia y se convertirá en tu mejor aliada para los meses de entretiempo. ¿Te animas a descubrirla?

Apúntate al layering más femenino

Todavía hay muchas personas que no distinguen una camisa de una sobrecamisa y lo cierto es que es una duda común, pues hay múltiples prendas que cumplen con las características de una y otra. El rasgo más distintivo de la segunda es que, tal como su nombre indica, suele estar pensada para usarse encima de otras prendas exteriores como camisetas, camisas e incluso blusas o jerseys finos, así que para encontrar la sobrecamisa perfecta deberás buscar tejidos y patrones no tan fluidos y ligeros como los que solemos encontrar en la mayoría de las camisas normales.

Lo más habitual, es usar estas prendas en esas temporadas en las que el tiempo está cambiando y no hace tanto frío como para llevar chaqueta, pero tampoco hace tanto calor como para ir solamente en manga corta o con una sola capa.

Además, al ser más rígidas que otro tipo de camisas, aportan estructura y pueden resultar muy favorecedoras, así que para que puedas descubrir todos los beneficios de incluir una sobrecamisa en tus outfits, a continuación, te descubrimos el diseño que más está triunfando esta temporada.

La camisa con más estilo



Como te contábamos al inicio, el ítem del que te hablamos es de Mango y ahora puedes encontrarlo en la web de Mango Outlet, lo que representa una oportunidad ideal ya que nadie diría que se trata de una prenda de otra temporada.

Esta sobrecamisa 100% de algodón y cuello redondo se presenta en un color rosa pastel súper en tendencia e incluye las mangas abullonadas que la convierten en esa prenda por la que todo el mundo te pregunta cuando la llevas, sobre todo si apuestas por una versión que te quede más oversize.

¿Lo mejor? Este diseño forma parte de la colección Commited, lo que significa que está confeccionado en denim sostenible y que su producción se ha hecho teniendo en cuenta las prácticas más respetuosas con el medio ambiente.