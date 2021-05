Tener un cabello sano no es algo imposible. Puede que no lo creas debido al uso de tintes, de secadores, planchas y demás productos, pero si notas que tu pelo está debilitado, reseco y además con encrespamiento no te estreses. Todavía tienes tiempo de recuperar el bonito pelo del pasado. Tan solo fíjate en estos cinco pasos y conseguirás que tu cabello recupere todo su brillo, suavidad y fuerza.

Cabello sano en solo 5 pasos

Beber mucha agua, tomar una dieta llena de frutas y verduras y lavar el pelo de manera correcta son algunas de las claves básicas para tener un pelo siempre sano, pero a esto se le pueden sumar otras acciones que de hacerlas, seguro que van a marcar la diferencia para tu cabello. ¡Toma nota!.

Fuerza y ​​vigor

Para proteger el cabello del calor del secador, la plancha y la presión del cepillo que adelgaza la capa de queratina, es necesario extender una espuma específica en las puntas que proteja el cabello del cepillado. Para mantenerlos nutrido, tan solo tienes que lavar el cabello cada dos días con un champú humectante precedido de la aplicación de una mascarilla que sea nutritiva.

Incrementar el crecimiento

Las temperaturas en constante subida, el sudor y el smog harán que los bulbos capilares se cierren, lo que ralentizará el alargamiento del cabello. Mejor por tanto prevenir, el secreto para hacerlos crecer más rápido está en oxigenar los bulbos haciendo un masaje en el cuero cabelludo que estimule y revitalice la microcirculación.

El masaje debe realizarse después del lavado con el cabello aún húmedo, colocando los dedos en forma radial a los lados de la cabeza y realizando movimientos circulares hacia la nuca y hasta la coronilla.

Comprobar la longitud

La mejor manera de saber si tu cabello está dañado es observar la densidad del cabello cuando está suelto. Mira tanto las raíces del cabello como las puntas. ¿Tu cabello se adelgaza a medida que crece? ¿Tienes muchas puntas abiertas? ¿El cabello aparece áspero, arrugado y desgarrado hacia las puntas?

El remedio es recortar el cabello un centímetro cada seis semanas, para eliminar las puntas abiertas. De esta forma, el cabello crecerá más robusto y compacto. Entre cortes, protege las puntas masajeándolas con un sérum específico a base de silicona, que las envuelva y las cuide.

Los productos adecuados

Después del champú, se debe aplicar un sérum alisador sobre el cabello recién secado con toalla que controle el efecto electrostático y facilite el movimiento del cepillo. Seca las hebras individuales con el secador de pelo con boquilla con aire medio caliente y un cepillo grande.

Una vez que el cabello se haya secado, se debe aplicar un spray alisador con los dedos para controlar el efecto electrostático y dejar el cabello suave, brillante.

A prueba de encrespamiento

El cabello ondulado debe lavarse con un champú no espumoso, que evite que se enreden los rizos. Posteriormente, se debe eliminar el exceso de agua y mientras el cabello aún está húmedo, se debe aplicar una espuma alisadora, distribuyéndola con un peine de dientes anchos. A continuación, las hebras individuales se secan tirando de ellas con un cepillo plano.

Si el cabello está encrespado, se debe aplicar un acondicionador suavizante después del lavado con champú, lo que dejará el cabello con escamas más compactas. Es importante evitar el cepillado, que empeora el frizz. El secado debe realizarse dividiendo el cabello en mechones individuales. Luego, la cabeza se cubre con un paño tibio, haciendo un turbante. Una vez que el cabello esté seco, se puede cepillar con normalidad.

Efecto suave y sedoso

Existe una técnica de alisado que dura seis meses y que consiste en una envoltura de queratina y seda que cambia totalmente la estructura del cabello de rizado a liso. A diferencia del alisado tradicional que actúa rompiendo y reorganizando los enlaces internos del cabello, alisándolo de forma permanente, el tratamiento de keratina alisa el cabello de forma natural y temporal, sin utilizar productos químicos y ofreciendo una acción reestructurante y anti envejecimiento.

Mediante el calor (después de la aplicación del producto se plancha cada mechón con una plancha), las moléculas de queratina se funden con la estructura del cabello, regulándola. De esta forma se obtiene un cabello liso y un efecto que se irá desvaneciendo gradualmente, pero que está garantizado durante 3-5 meses, según el tipo de cabello y los tratamientos de mantenimiento.