¿Buscas un look ideal para ir a la oficina? La influencer Carlota Maranon tiene la chaqueta de rayas perfecta

Estamos a mediados de octubre y, aunque las temperaturas continúan siendo casi veraniegas, es el momento de pensar en el mejor look para ir a la oficina esta temporada. Carla Maranon nos da una idea estupenda con su chaqueta de rayas de la nueva colección de Zara para el otoño. Un look de estilo casual que no puede gustarnos más, y que, por suerte, es muy fácil de imitar.

La chaqueta de rayas de Zara

La pieza principal del look es esta chaqueta con cuello solapa y manga larga ancha del buque insignia de Inditex. Con estampado de rayas horizontales en blanco y azul marino, tiene cierre frontal con cremallera metálica.

Una prenda muy cómoda y versátil, que puedes combinar de mil formas distintas esta temporada. Se convertirá en imprescindible en tu día a día porque sienta de maravilla y encaja con cualquier tipo de look.

El de Carlota Maranon nos encanta para ir a la oficina. La influencer ha combinado con mucho gusto la chaqueta con una camiseta blanca de cuello redondo, un pantalón vaquero y unos botines de serraje. ¡Está ideal!

La chaqueta puedes llevarla tanto abierta como cerrada, y, al ser un poco holgada, ofrece una total libertad de movimientos, algo esencial para sentirte cómoda con ella. Además del look de Carlota Maranon, puedes combinarla con otras prendas que tengas en tu fondo de armario.

Puedes apostar por el mix de tejidos y estilos, y combinar la chaqueta de rayas de Zara con un pantalón sastre con pinzas en color beige. Como calzado, para darle un toque casual al look, nada mejor que unos botines con paneles elásticos y suela track en beige o azul marino.

También puede animarte con un look informal, y combinarla con una camiseta blanca, un pantalón vaquero acampanado o de estilo culotte, y unas zapatillas abotinadas con plataforma. Estarás ideal para ir a hacer la compra o salir a dar un paseo.

Vestirse a capas es una de las claves del otoño, teniendo en cuenta lo mucho que cambia la temperatura a lo largo del día. Pues bien, esta chaqueta de punto con cierre de cremallera es una gran aliada para hacerlo con estilo.

La chaqueta de punto está a la venta en la tienda online de Zara por 39,95 euros, desde la talla S hasta la XL. En la web también puedes consultar la disponibilidad en tu tienda Zara más cercana introduciendo la talla y el código postal.