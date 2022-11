Los botines plateados de Mango que pegan con todo: ¡Casi no quedan tallas!

¡Se acabaron los looks sosos y aburridos del otoño! Esta temporada se llevan los estilismos más arriesgados y rompedores con mezclas que, a priori, parecen imposibles: pantalón de traje con sudadera, dos animal print diferentes, malla ciclista con top y blazer… Si tú también quieres sumarte a esta tendencia, en la nueva colección de Mango hemos fichado unos botines cowboy plateados que se han convertido en todo un éxito de ventas.

Los botines cowboy plateados de Mango

En cuestión de horas se han agotado en muchas tallas, y la verdad es que nos extraña nada. Son unos botines cowboy muy especiales, de color plateado, ideales para darle un toque de modernidad a cualquier look, tanto de diario como para una ocasión especial. Confeccionados en 100% piel bovina y con acabado metalizado, son de caña baja y tienen tacón tipo bloque de cinco centímetros de altura.

Unos botines cowboy diferentes que, sin lugar a dudas, se merecen un hueco en tu fondo de armario. Puedes hacer de ellos los principales protagonistas del look, combinándolos con un vaquero y un jersey de punto de color negro. De esta manera, consigues que el look no se vea demasiado llamativo, pero al mismo tiempo le das un aire diferente.

El hecho de que los botines sean de piel natural es un gran punto a favor. Este tejido es mucho más flexible que el sintético, así que te sentirás muy cómoda y a gusto con ellos desde el primer momento. Además, la piel natural es transpirable, así que reduce la humedad y elimina los malos olores.

Combinar los nuevos botines cowboy de Mango es muy fácil. Inspirándonos los looks del street style, queremos proponerte dos ideas. Esta temporada son tendencia las prendas efecto piel, así que puedes elegir un pantalón efecto piel, una camisa y un chaleco de punto para ir a la oficina.

Para salir a la noche, son fantásticos para un look elegante y moderno a partes iguales. En este caso, puedes combinar los botines plateados con una falda midi acampanada y un body con detalle de encaje en color negro. Estarás ideal y, además, podrás bailar durante toda la noche sin tener que preocuparte por el dolor de pies.

Los botines cowboy plateados están disponibles en la tienda online de Mango por 89,99 euros, desde el número 36 hasta el 41. Ya hay algunas tallas agotadas, así que si quieres hacerte con ellos, ¡date prisa! También puedes consultar la disponibilidad en tu tienda Mango más cercana.