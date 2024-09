Los botines clásicos de Zara que no puedes dejar pasar esta temporada

Si todavía no tienes los zapatos que llevarás durante otoño e invierno, tardas. Porque luego se acaban las tallas y no puedes tener tus botas favoritas. No llegues tarde y obtén ya estos botines clásicos de Zara. No los puedes dejar escapar. En color camel, marrón más claro, pisarás fuerte, los tendrás durante años y combinan con variedad de prendas que ya tienes para esta nueva estación.

Son cómodas aunque lleva algo de tacón para que puedas verte más alta y estilizada. Es el zapato tipo botín en serraje, un modelo que Zara tiene en varios colores y que siempre ofrece diseño y elegante. Tienen diversos detalles como pespunte en el corte y el tradicional acabado en punta de muchas otras botas. Para tu mayor comodidad, se cierra mediante cremallera. A destacar que tiene una altura del tacón de 8 cm. Descubre sus materiales, precio, cuidados y también las diversas tallas en la que puedes comprar estos zapatos.

Los botines clásicos de Zara que debes tener

Esta bota está confeccionada en 100% piel vacuno llevando el forro de 100% poliéster y la suela de 100% estireno butadieno estireno con plantilla de 100% piel caprina.

Respecto a sus cuidados, debes saber que todo está en la etiqueta pero que puedes preguntar a Zara antes de comprar o durante tu compra por si tienes duda de cómo se deben cuidar estos botines y la piel.

Cuidar de tus prendas es cuidar del medio ambiente. Acciones simples como limpiar los artículos con un paño de algodón seco o un cepillo suave, según las características del producto, pueden ayudarnos a cuidarlos. Siempre que sea posible, intenta usar productos respetuosos con el medioambiente.

Guía para el cuidado de la ropa

No lavar

No sumergir en agua

No usar lejía / blanqueador

Cuero/Charol/Antic. Limpiar con trapo de algodón seco.

No planchar

Ante/Nobuck/Serraje. Limpiar con cepillo suave o esponja dura.

No limpieza en seco

Cuero. Se pueden aplicar ceras incoloras o al tono de la piel.

No usar secadora

Ante/Nobuck/Serraje. Pueden protegerse con sprays tratantes o repelentes de polvo (hidrofugante para mopas).

Con qué puedes combinar estos botines

Blazer recta raya diplomática

Blazer de cuello solapa y manga larga con hombreras. Bolsillos delanteros con solapa. Bajo con abertura en espalda. Cierre frontal con botones. Su precio es de 59,95 euros en diferentes tallas.

Pantalón wide leg cinturón

Pantalón de tiro alto con cintura elástica en espalda. Bolsillos delanteros de vivo y bolsillos de plastrón en espalda. Pernera ancha. Cierre frontal con cremallera, botón interior y gancho. Su precio en la web de Zara de 27,95 euros.

Vestido largo punto rayas

Vestido de cuello redondo y manga larga. Se confecciona en exterior: 51% viscosa, 30% poliéster y 19% poliamida. Su precio es de 29,95 euros en diferentes tallas.

Camisa efecto denim

Camisa de cuello solapa y manga larga. Bolsillos delanteros de plastrón. Detalle de tejido efecto denim. Cierre frontal con botones. Su precio es de 25,95 euros en varias tallas.

Jeans z1975 flare tiro alto

Jeans de tiro alto con cinco bolsillos. Efecto lavado. Bajo en evasé. Cierre frontal con cremallera y botón metálico. Su precio es de 25,95 euros y le va genial a los botines en marrón que destacamos.

El precio de los botines clásicos de Zara

Su precio es de 55,95 con tallas que van de la 35 a la 42. En este momento puedes tener acceso a todas las tallas y las compras sin problema pero en breve empezarán a agotarse. Si tienes dudas, entonces puedes mirar la guía de tallas de Zara.

Otros botines de Zara

Botín tacón cowboy

Zapato de tacón ancho tipo botín de estilo cowboy. Acabado en punta. Cierre mediante cremallera lateral. Altura del tacón: 5 cm. El precio es de 35,95 euros.

Botín tacón ancho metal

Zapato tipo botín de tacón ancho. Detalle metálico en la parte interior del tacón. Caña ajustada con paneles elásticos en los laterales. Altura del tacón: 5 cm. El precio es de 25,95 euros.

Botín tacón kitten serraje

Zapato tipo botín en serraje. Tacón kitten. Detalle de pespunte en el cuerpo. Cierre mediante cremallera. Acabado en punta. Altura del tacón: 4,5 cm. Su precio es de 59,95 euros.

Botín tacón tejido

Zapato tipo botín en tejido elástico. Corte ajustado. Tacón alto. el precio de este botín es de 29,95 euros.

Envío de Zara

Envío a una tienda zara – gratuito en entrega de 2-3 días laborables.

Envío a domicilio