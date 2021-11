Las botas tendencia de Pull&Bear que están rebajadísimas para el Black Friday

Las botas son uno de esos accesorios que debemos incorporar a nuestro outfit durante el invierno, incluso cuando no seamos grandes fanáticos de ellas, sino en realidad atendiendo a una cuestión fuera de toda discusión posible: se trata del calzado más práctico para esta época del calendario. Partiendo de esa base, vamos a ver las características de las botas tendencia de Pull&Bear, pues ahora están rebajadas gracias al Black Friday.

Pull&Bear no necesita presentación, y es que estamos hablando acerca de una de las principales tiendas de moda a nivel internacional, una que posee varias propuestas para cada momento del año, y ahora se luce con sus colecciones invernales.

En este contexto, nos encontramos con estas botas tendencia de Pull&Bear que nos han parecido magníficas para las semanas que se vienen, considerando que al utilizarlas vas a mantener tus pies calientes, resguardados de las bajas temperaturas y calientes mientras realizas tus actividades diarias.

Pero si hay algo por lo que las botas han triunfado a lo largo de la historia es porque no sólo estarás ajena a las bajas temperaturas, sino que además podrás sortear con elegancia esos días de lluvias copiosas, en los que las calles se encharcan, y cualquier mal paso puede arruinar tu outfit.

Estas botas planas engomadas de color caqui no sólo evitarán que el agua sucia eche a perder este estilo con el que has salido a enfrentar la vida esa mañana, sino que también combinarán a la perfección con cualquier imagen que quieras dar, desde looks casuales hasta formales.

De color verde caqui, una tendencia que parece haber llegado para quedarse, estamos en presencia de un modelo de zapato tipo bota plana engomada con características como una caña alta con tiradores en los laterales y suela track en contraste en color negro.

Si quieres más detalles en cuanto a su altura, debes saber que ésta es de 4,5 centímetros, lo que hará que luzcas un poco más alta que de costumbre, sin llegar tampoco a una instancia en la que comenzarías a sentirte incómoda, como cuando la altura adicional es exagerada.

Pero, sin duda, lo mejor de esta bota es que forma parte de las ofertas de Pull&Bear para este del Black Friday por lo que, si las adquieres a través de su aplicación para dispositivos móviles, vas a poder llevártelas por 32,19 euros, un precio muy por debajo del original.

Teniendo en cuenta que su precio recomendado era de 45,99 euros, te estarás ahorrando algo así como entre un 25% y un 30% de su valor, un descuento que no puedes dejar pasar.