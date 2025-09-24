Las botas cowboy son las que más se llevan este otoño y estas son mis favoritas de Zara, Mango y Stradivarius

El calzado siempre ha sido mucho más que un accesorio funcional: es una declaración de estilo, una forma de proyectar la identidad personal y un elemento central en las tendencias de cada temporada. Desde hace unos años, las botas cowboy son las que más se llevan este otoño. Han vuelto con fuerza a las pasarelas y, sobre todo, a las colecciones de las principales marcas de moda accesible, que han apostado por este tipo de botas reinterpretándolas con un aire contemporáneo y adaptándolas a las necesidades de un público diverso.

Desde quienes buscan un calzado llamativo hasta quienes priorizan la comodidad sin renunciar a las tendencias, la popularidad de estas botas no es casualidad: se trata de un modelo que combina tradición, versatilidad y un toque rebelde que encaja perfectamente en el espíritu actual de la moda. Su capacidad de integrarse tanto en looks urbanos como en estilismos más sofisticados las ha convertido en un básico atemporal. En este artículo analizamos propuestas diferentes. Cada una ofrece matices distintos, pero todas comparten la esencia de un calzado que nunca pasa desapercibido.

Las botas cowboy son las que más se llevan este otoño

Zara y su apuesta por las tachuelas

Zara presenta su Bota Tachas Cowboy (65,95 euros) como una reinterpretación audaz del modelo clásico. La caña alta se adorna con bordados en pespunte en contraste y con tachuelas metálicas que refuerzan el aire roquero de la prenda.

El diseño se completa con un tacón medio en bloque y un acabado en punta, que estiliza la pierna y aporta un carácter inconfundible. El cierre mediante cremallera añade practicidad, lo que facilita su uso diario sin perder el aire sofisticado.

Este modelo está pensado para quienes buscan destacar, ya que combina tradición con un toque moderno y atrevido. Las tachuelas, en particular, evocan la estética de los años noventa y principios de los dos mil, donde este tipo de detalle era sinónimo de rebeldía. En un contexto de moda actual, el resultado es un calzado versátil, ideal para festivales, conciertos o looks urbanos que requieran un punto diferencial.

Las botas cowboy son las que más se llevan este otoño: Mango

Por su parte, Mango apuesta por un diseño más sobrio con su bota piel tacón (79,99 euros). El modelo está confeccionado en 100 % piel bovina con acabado de serraje, lo que aporta un aire más clásico y elegante. La caña alta, la punta afilada y el tacón rectangular de 5 cm ofrecen un equilibrio perfecto entre comodidad y sofisticación.

A diferencia del modelo de Zara, no incluye cierre, lo que refuerza su estética minimalista y tradicional.

Este diseño está orientado a quienes buscan un calzado de larga durabilidad, ya que la calidad de la piel garantiza resistencia y adaptabilidad con el tiempo. Además, el tono neutro del serraje facilita su combinación con prendas de distintos estilos: desde un vestido vaporoso para un look boho hasta unos vaqueros rectos para un aire más urbano.

Stradivarius y la comodidad como prioridad

La propuesta de Stradivarius se centra en acercar el estilo cowboy a un público más joven y práctico con sus Botas cowboy tacón (49,99 euros). Este modelo destaca por incorporar la tecnología AIRFIT ®, una plantilla técnica flexible de espuma compuesta de látex que garantiza confort durante todo el día.

Su altura de tacón de 4,5 cm resulta cómoda incluso para jornadas largas, mientras que el detalle de bordados en la caña y los tiradores laterales mantienen la estética clásica del estilo cowboy.

Disponibles en varios colores, estas botas son una opción versátil y asequible, lo que las convierte en un éxito seguro entre quienes quieren sumarse a la tendencia sin realizar una gran inversión. El diseño está pensado para adaptarse tanto a la vida diaria como a eventos informales, lo que refuerza su carácter funcional y atemporal.

Las botas cowboy son las que más se llevan este otoño: el regreso de un icono

Las botas cowboy no son una moda pasajera. El diseño original de estas botas se remonta al siglo XIX en Estados Unidos, donde eran utilizadas por vaqueros para resistir largas jornadas a caballo. Su evolución en la moda ha sido constante, y su presencia en pasarelas internacionales confirma que han dejado de ser un simple calzado utilitario para convertirse en un icono cultural.

Hoy, el auge de este estilo responde a un fenómeno más amplio: la revalorización de piezas con historia y carácter. La European Fashion Heritage Association destaca que las reinterpretaciones de iconos tradicionales permiten a la moda contemporánea conectar pasado y presente, ofreciendo productos que combinan nostalgia y modernidad.

Cómo combinarlas esta temporada

Las botas cowboy se integran con facilidad en diferentes estilos. Para un look urbano, nada mejor que combinarlas con unos vaqueros rectos y una chaqueta de cuero. Si se busca un aire más romántico, funcionan a la perfección con vestidos midi estampados o faldas vaporosas.