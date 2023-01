La bomber de Zara que está siendo todo un éxito: abriga y sienta como un guante

Ya hace décadas que la bomber forma parte de nuestras vidas. Ya ahora se reinventa y aparece con diversos colores. destacamos la bomber de Zara que está siendo todo un éxito. Descubre cómo la puedes comprar y todas sus características.

Abriga mucho y sienta perfectamente dentro de la moda oversize que aporta cantidad de estilo con prendas de diseño.

Esta es la bomber de Zara que está siendo todo un éxito

Ya puedes dar notas de color a los días más nublados del año. Con esta chaqueta lo consigues. Está confeccionada con tejido en mezcla de lana. Lleva diversos detalles como bolsillos en delantero con forro interior.

Está con bajo acabado en elástico y acabados en rib combinados a contraste. Se cierra de forma frontal con cremallera metálica. Para más señas debes saber que está confeccionada en 48% poliéster · 40% acrílico · 12% lana y el forro es en 100% viscosa.

Desde Zara aconsejan cuidar de nuestras prendas para que nos duren más en el tiempo. Cuidar de tus prendas es cuidar del medioambiente.

Para mantener limpias tus chaquetas y abrigos sólo tienes que ventilarlas y pasarles un paño o un cepillo para la ropa. Si la limpieza en seco es necesaria intenta buscar tintorerías que utilicen tecnologías respetuosas con el medio ambiente.

En este caso, aconsejan mejor no lavar la bomber, no usar lejía / blanqueador, planchar máximo 110ºC, y no usar secadora.

Completa tu look

Esta chaqueta es total con cantidad de prendas porque eleva siempre nuestro look. en un modo más informal, nos la ponemos con vaqueros y botas bajas. También es la ideal cuando salimos y la mezclamos con vestidos y faldas negras, y así le da un toque de color más especial. Y como es más calentita, la tenemos para esta temporada.

Dónde conseguirla

La bomber es de Zara y está tanto en la web como en sus tiendas físicas. Así que si tienes una cerca, ya sabes qué debes hacer. Estaría bien que comprobaras antes si está disponible, desde la web lo puedes buscar poniendo el lugar de la tienda en cuestión.

El precio es de 79,95 euros y está en tallas distintas: S, M y L. así podrás escoger la que te vaya mejor si la quieres algo más ajustada o al contrario más holgada para ir a la moda oversize. Ahora no tienes más que ir a tu tienda o bien darle al clic para tener esta bomber en breve.