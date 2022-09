El bolso de serraje azul cielo de Mango que dará color a tus looks de otoño

Está a punto de comenzar el otoño, pero esto no significa que debamos despedirnos de las prendas y complementos de colores como el azul hasta el próximo año. No hay por qué apostar única y exclusivamente por tonalidades oscuras en esta época del año, y Mango tiene un bolso de serraje azul cielo que es estupendo para darle un toque de alegría a cualquier look otoñal.

Confeccionado en 100% piel de serraje y de tamaño pequeño, tiene forro interior y cierre de solapa con botón magnético. Forma parte de la Colección Committed de Mango y mide 23 centímetros de largo x 16 centímetros de alto x 9 centímetros de ancho.

Es muy elegante, cómodo y versátil, así que cumple todos los requisitos para convertirse en nuestro bolso favorito esta temporada. Podemos llevarlo en looks tanto de día como de noche ya que ofrece un mundo de posibilidades a la hora de combinarlo.

Sin lugar a dudas, Mango ha acertado de pleno con este bolso de serraje azul cielo. Si vestimos un pantalón de corte recto negro, y un jersey de punto fino y un abrigo largo grises, es estupendo para darle una pincelada de color al look.

Aunque sea pequeño, tiene el espacio justo y necesario para llevar todas las cosas que necesitamos: teléfono móvil, cartera, llaves y algún básico de maquillaje, como el spray fijador o el pintalabios.

Ideas para combinar el bolso serraje de Mango

El mix de texturas es una de las grandes tendencias en el mundo de la moda este 2022. Teniendo en cuenta que el bolso está confeccionado en 100% piel de serraje, podemos apostar por un vestido mini efecto piel en color negro. Como calzado, unos mocasines con suela track son perfectos para el entretiempo.

La combinación de pantalón vaquero y camisa blanca nunca falla para ir a la oficina. Podemos añadir al outfit un chaleco de punto, la prenda estrella de la temporada. Y, teniendo en cuenta que por la mañana hace fresco, nada mejor que una gabardina.

Para un plan de noche con las amigas, el bolso de la nueva colección de Mango queda genial con un mono largo negro y unas sandalias de tacón con plataforma, también en color negro. En este caso, podemos añadir una blazer como prenda de abrigo.

El bolso de serraje con cadena dorada está a la venta en la tienda online de Mango por 35,99 euros. El envío a domicilio es gratuito en un plazo de 3/5 días laborables.